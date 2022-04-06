Єврокомісія створить два резерви.

Європейська комісія почала створювати запаси на випадок хімічних, ядерних та біологічних атак на тлі війни в Україні. Будуть створені два окремі резерви.

Про це пише Reuters.

У Єврокомісії зазначили, що створюються запаси захисного спорядження, засобів для дезактивації, ліків та вакцин, які можуть бути потрібні в разі хімічних, ядерних або біологічних загроз.

Відзначається, що в ЄС створюють два резерви – один для захисного спорядження, ліків та вакцин, а другий для дезактиваційних матеріалів для знезараження людей, інфраструктури, будівель або транспортних засобів.

Крім того, в ЄС почали використовувати резерви для українців, які могли постраждати від опромінення після боїв біля українських АЕС. В Україну вже доставлено майже 3 мільйони таблеток йоду.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня в результаті ворожого ракетного обстрілу пошкоджено резервуар з рідкими аміачними добривами.

Аналізи ґрунту та води на Тернопільщині перевищення вмісту аміаку не показали, але станом на 17: 00 вміст аміаку у воді різко зріс. Жителям рекомендували не пити воду з колодязів, а використовувати її тільки для технічних потреб. Заборонено вилов риби.

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