Будапешт пропустив термін сплати штрафу в розмірі 200 млн євро за порушення законодавства ЄС про надання притулку.

Європейський Союз заявив, що вирахує 200 млн євро з бюджетних виплат Угорщині, що посилює напруженість у відносинах з урядом прем'єр-міністра Віктора Орбана через його підхід до імміграції. Про це пише Financial Times.

Рішення найвищої судової інстанції ЄС було прийнято на наступний день після того, як Будапешт пропустив термін сплати штрафу в розмірі 200 млн євро за порушення законодавства ЄС про надання притулку. Єврокомісія, відповідно до чинних правил, переходить до "процедури взаємозаліку" і вирахує цю суму з майбутніх виплат Будапешту з бюджету ЄС.

"Теоретично, будь-які платежі можуть бути розглянуті, нічого не виключено", – заявив речник Єврокомісії.

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Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, коментуючи рішення Європейського суду, сказав, що "ведеться полювання на політиків і уряди, які виступають проти міграції"

Видання зазначає, що ЄС неодноразово заморожував фонди ЄС для Угорщини через занепокоєння щодо верховенства права у східноєвропейській державі.

У грудні 2020 року Суд ЄС підтримав скарги Комісії на те, що процедура надання притулку в Угорщині порушує законодавство ЄС, допускаючи незаконне утримання заявників у "транзитних зонах" і блокуючи право заявників на оскарження. Суд наклав свій штраф у червні 2024 року і звинуватив Угорщину в "безпрецедентному і надзвичайно серйозному порушенні законодавства ЄС" за невиконання рішення. Будапешт звинуватили у нехтуванні і свідомому ухиленні від застосування спільної політики ЄС.

Суд ЄС наклав щоденний штраф у розмірі 1 млн. євро, доки Будапешт не внесе зміни до свого законодавства. Зараз розмір штрафу становить майже 100 млн. євро. У понеділок, 16 вересня, Комісія надіслала першу вимогу про сплату штрафів протягом 93 днів, але Угорщина відмовилася сплатити кошти і досі не повідомила, що внесе необхідні зміни у законодавство.

Суд зазначив, що "поведінка Угорщини становить серйозну загрозу єдності права ЄС" і "серйозно підриває принцип солідарності та справедливого розподілу відповідальності між державами-членами".

Угорщина і ЄС: інші новини

Викладена вище ситуація – уже не перша "суперечка" між Угорщиною та ЄС. Уряд Орбана неодноразово намагався заблокувати військову допомогу ЄС Україні, а його представники продовжують зустрічатися з представниками РФ та Білорусі, зокрема – з диктатором Володимиром Путіним.

Раніше в Угорщині почали виселяти з притулків біженців із Закарпаття. Це відбуалося згідно постанови уряду країни про обмеження допомоги українцям, яка передбачає право на житло лише для біженців з тих областей, які безпосередньо постраждали від війни.

Європейська комісія згодом почала розглядати постанову уряду Угорщини про припинення соціальних виплат для українських біженців з районів, де не велися бойові дії. Там зазначили, що тимчасовий захист українським біженцям від ЄС включає доступ до проживання, ринку праці, житла, соціального забезпечення, медичної та іншої допомоги у всіх країнах-членах економічного блоку.

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