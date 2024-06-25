Звинувачення є наймасштабнішими, якщо не враховувати контролю за злиттям з часів протистояння групи та ЄС щодо Windows, яке розпочалося понад 20 років тому.

Євросоюз звинуватив американську корпорацію Microsoft в антиконкурентній поведінці через об'єднання додатку для відеоконференцій Teams з офісним пакетом Office. Це стало першим подібним антимонопольним звинуваченням, висунутим проти технологічної групи більш ніж за десять років, пише Financial Times.

Зазначається, що у вівторок, 25 червня, Єврокомісія вручила найдорожчій публічній компанії світу обвинувальний акт. В документі йдеться про те, що Microsoft надала Teams "неправомірну перевагу", завдавши шкоди конкурентам таким як Slack і Zoom.

"Ми стурбовані тим, що Microsoft, можливо, надає своєму власному комунікаційному продукту Teams неправомірну перевагу над конкурентами, прив'язуючи його до своїх популярних програм для підвищення продуктивності для бізнесу. Якщо звинувачення буде підтверджено, поведінка Microsoft буде незаконною згідно з нашими правилами конкуренції. Тепер Microsoft має можливість відповісти на наші занепокоєння", – заявила виконавча віце-президентка ЄС, відповідальна за конкурентну політику, Маргрете Вестагер. Відео дня

Вказані звинувачення є наймасштабнішими від Брюсселю, якщо не враховувати контролю за злиттям з часів протистояння групи та ЄС щодо Windows, яке розпочалося понад 20 років тому. Ця знакова справа також стосувалася об'єднання Microsoft своїх різних програмних продуктів.

За словами журналістів, останній випадок став наслідком важкої битви з регуляторами щодо придбання корпорацією Activision Blizzard за 75 мільярдів доларів минулого року. Також це відбувається в той час, коли компанія стикається з пильною увагою до своїх альянсів зі стартапами в галузі штучного інтелекту, зокрема OpenAI.

У квітні Microsoft пішла на поступки, намагаючись запобігти регуляторним заходам, зокрема розширила плани щодо відокремлення Teams від іншого програмного забезпечення, такого як Office, за межами Європи. Однак чиновники не вважали, що цей крок змінить ситуацію.

У Брюсселі заявили, що нові звинувачення не "упереджують результат" розслідування. За словами людей, знайомих з позицією компанії, Microsoft прагне врегулювати справу, щоб уникнути офіційних звинувачень у порушенні закону і потенційного великого штрафу в розмірі до 10% її річного глобального доходу.

Антимонопольні справи у ЄС

Брюссель має намір пред'явити Apple звинувачення в нібито придушенні конкуренції в її магазині мобільних додатків. Це перший раз, коли регулятори ЄС використовували нові цифрові правила для нападу на групу великих технологічних компаній.

Раніше УНІАН писав, що Європейський Союз збирається оштрафувати американську корпорацію Apple (AAPL.O) за ймовірні порушення законодавства ЄС про конкуренцію.

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