Опитування показало, що більшість європейців не хочуть, щоб їхні країни підтримували США у протистоянні автократичним режимам.

Європейці раді, що демократ Джо Байден переміг на президентських виборах в США. Але вони все одно не хочуть, щоб їхні рідні країни ставали на бік Америки в майбутній конфронтації проти Росії чи Китаю.

Про це, як пише Newsweek, свідчить нове опитування, проведене European Council on Foreign Relations (ECFR). Результати показали, що більшість європейців вітають перемогу Байдена на виборах й переконані, що він спробує вдихнути нове життя в багатосторонню співпрацю США зі своїми союзниками. Але мало хто на континенті вірить, що йому це вдасться. Оскільки він очолить поляризованому країну, яка не впевнена у своїй ролі в світі.

Читайте такожБайден готовий до складання присяги на вулиці після заворушень біля КапітоліюВ опитуванні взяли участь 15 тисяч людей з Великої Британії, Швеції, Португалії, Польщі, Нідерландів, Італії, Угорщини, Франції, Іспанії, Данії й Німеччини. Аналіз даних був проведений експертами ECFR. А запитання людям ставили представники компаній Datapraxis і YouGov.

Більшість опитаних жителів Європи в розпал президентської кампанії в США сподівалися на перемогу Джо Байдена. 54% сказали, що світ став гіршим через поведінку Дональда Трампа на посаді американського президента. Але більшість респондентів також не вірять, що Байден здатен зупинити занепад американського домінування у глобальних справах. 51% сумніваються, що новий президент здатен залагодити розколи в самій Америці й зробити щось для вирішення міжнародних проблем.

Результати опитування ECFR також вказують на скептичне ставлення європейців до США. Більшість опитаних виявилися прихильними до ідеї самодостатності, виходу з-під американського впливу й військового захисту американської армії. 67% респондентів погодилися, що Європа не може завжди покладатися на США й повинна розвиваті власні сили оборони. Лише 10% впевнені, що США завжди будуть захищати Європу. Разом з тим, 57% визнають, що континенту зараз потрібен американський захист від вторгнення.

Більшість респондентів також сказали, що вважають Німеччину, а не США, найважливішим союзником своєї країни. У Франції, Іспанії, Данії, Нідерландах, Португалії й Угорщині респонденти переконані, що Німеччина повинна бути пріоритетним напрямком в їхній зовнішній політиці. Німці ж здебільшого обирають Францію як головного союзника. Лише жителі Великої Британії (55%), Польщі (45%), Італії (36%) і Швеції (36%) поставили США на перше місце.

Читайте такожNew York Times: Штурм Капітолію - не подарунок для автократів в Росії й КитаїБільшість опитаних жителів Європи також не хочуть ставати на бік Америки в гіпотетичних майбутніх суперечках з Росією чи Китаєм, яких американські військові стратеги вважають головними стратегічними ворогами. 60% респондентів хочуть, щоб їхні країни були нейтральними в разі появи конфлікту з Китаєм. 22% віддалим перевагу стороні США. 6% хотіли б стати на бік Китаю проти американців.

В 9 з 11 країнах, де було проведене опитування, більшість підтримує нейтралітет. Лише в Данії (35%) і Польщі (30%) люди обрали б союз зі США. Найбільш скептичними країнами виявилися Угорщина й Німеччина. Там союз з Вашингтоном обрали б лише 13% і 16% відповідно.

Частково така позиція у питанні щодо протистояння з Китаєм пов'язана з економічними і стратегічними занепокоєннями. Опитування показало, що приблизно 60% респондентів у Європі вважають, що Китай відбере у США роль головної супердержави у світі у найближчому десятилітті. Найбільше в цьому впевнені жителі Іспанії (79% опитаних), Португалії (72%), Італії (72%) і Франції (63%).

Читайте такожPolitico: Європа не готова жити без МеркельАналогічним чином, жителі Європи не хотіли б ставати на бік США в разі конфлікту з Росією. Більшість у 9 з 11 країн, де проводилося опитування, а також 59% від загальної кількості опитаних людей обрали б нейтралітет. А 23% віддали б перевагу трансатлантичному союзу. Данія (40% опитаних) і Польща (36%) виявилися найбільш проамериканськими.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

3 грудня 2020 року чинний президент США Дональд Трамп заявив, що захищатиме чесність голосування на виборах президента, і процес підрахунку голосів має продовжуватися.

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Переклад: Лесь Димань