Безліч жителів Казахстану обурилися словами радіоведучої і закликали звільнити співробітницю, що дозволила собі таку грубість. У результаті трудові стосунки з ведучою припинені.

У Казахстані розгорівся скандал через ведучу новин радіостанції "Європа Плюс Казахстан". Любов Панова на тлі військового вторгнення Росії в Україну, відповідаючи на коментар у соцмережі, відкрито закликала президента РФ Володимира Путіна прийти і навести порядок в країні.

Як пише Обозреватель, главу Кремля жінка назвала "дядьком Вовою". Вона засудила патріотів Казахстану і сказала, щоб вони "закрили роти", а підтримуючий Панову коментатор написав, щоб вони "їхали назад в Аули, з яких вилізли".

Безліч жителів Казахстану обурилися словами радіоведучої і закликали звільнити співробітницю, що дозволила собі таку грубість.

Разом з тим на сторінці "Європа Плюс Казахстан" в Facebook написали, що позиція Панової "не має нічого спільного з політикою радіостанції". Там також пообіцяли, що публічні висловлювання їх ведучої будуть розглянуті на дисциплінарному комітеті компанії.

"Інформаційна політика "Європи Плюс Казахстан" будується на таких непорушних цінностях як інтернаціоналізм, суверенітет і добробут Казахстану", – сказано в повідомленні.

Пізніше, як повідомила "Медиазона", радіоведучу звільнили з роботи. Згідно з офіційним повідомленням радіостанції, трудові стосунки з Пановою припинені 28 березня.

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