Багато країн ЄС з найбільшим дефіцитом мають високий рівень боргу та бюджетного дефіциту.

Європейським членам НАТО необхідно вишукувати додаткові 56 мільярдів євро на рік, щоб досягти цільового показника оборонних витрат альянсу, але за останнє десятиліття дефіцит скоротився вдвічі, згідно з дослідженням німецького інституту Ifo для видання Financial Times.

Дослідження показало, що багато країн ЄС, у яких найбільше бракує мети НАТО з оборонних витрат на рівні 2 відсотків валового внутрішнього продукту, включно з Італією, Іспанією та Бельгією, також мають один із найвищих рівнів боргу та бюджетного дефіциту в Європі.

Прагнення 32 членів очолюваного США альянсу збільшити видатки на оборону у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну посилює бюджетний тиск у Європі в період низьких темпів зростання і коли багато країн посилюють свої бюджетні плани. Економісти кажуть, що через це відстаючим країнам буде складніше подолати розрив.

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За даними Ifo, найбільший дефіцит у вартісному вираженні спостерігався в Німеччині, яка торік витратила на 14 мільярдів євро менше, ніж необхідно для досягнення еталонного показника. Але за останнє десятиліття Берлін скоротив цей розрив удвічі, з поправкою на інфляцію, і планує повністю закрити його цього року.

Наступними за величиною дефіцитами в Європі стали 11 млрд євро в Іспанії, 10,8 млрд євро в Італії та 4,6 млрд євро в Бельгії. Минулого року ця трійка увійшла до числа шести країн ЄС з боргом, що перевищує 100 відсотків їхнього ВВП. Італія також мала один із найвищих бюджетних дефіцитів у блоці - 7,2%, а відсоткові витрати цього року перевищать 9% державних доходів.

"Країни з високим рівнем боргу та високими відсотковими ставками не мають великих можливостей для збільшення боргу, тому єдиний реальний спосіб зробити це - скоротити видатки в інших сферах", - сказав Марсель Шлеппер, економіст Ifo. "Це непросто, як ми бачили, коли Німеччина спробувала скоротити субсидії на сільськогосподарське дизельне паливо, і фермери вийшли на протест".

Представник Держдепартаменту США Метью Міллер цього тижня визнав, що в зусиллях ЄС щодо досягнення всіма членами НАТО 2-відсоткового порогу відбулося "поліпшення". Вашингтон давно хотів, щоб Європа витрачала більше коштів на власну оборону.

Минулого року дві третини загальних оборонних витрат НАТО в розмірі 1,2 трильйона євро припало на частку США, що більш ніж удвічі перевищує суму в 361 мільярд євро, витрачену членами ЄС, Великою Британією та Норвегією разом узятими.

Нові бюджетні правила ЄС, що набувають чинності з наступного року, покликані призвести до ще більших скорочень бюджету, оскільки країни прагнуть дотримуватися 3-відсоткового ліміту річного дефіциту і 60-відсоткового порогу відношення боргу до ВВП. Очікується, що понад 10 країн блоку перевищать річний ліміт дефіциту, що, ймовірно, призведе до санкцій з боку Європейської комісії.

Але під час переговорів, що завершилися торік, Польща, країни Балтії та Італія успішно провели кампанію за більш сприятливе ставлення до витрат на оборону відповідно до нових правил. Тому комісія розглядатиме військові витрати як пом'якшувальний фактор під час оцінки того, чи слід вживати заходів проти країн, які порушують річний ліміт дефіциту.

У таких випадках, як Польща, яка у 2024 році збирається витрачати понад 4 відсотки свого виробництва на оборону - найвищий рівень серед членів НАТО - і тим самим порушить бюджетні обмеження ЄС, це, ймовірно, призведе до більш м'якої оцінки її витрат. бюджет.

Країни єврозони перебувають на шляху до подвоєння своїх витрат на оборону зі 150 мільярдів євро 2021 року до 320 мільярдів євро 2026 року, згідно з даними Pantheon Macro Economics, які підрахували, що це прискорить мляве економічне зростання на 0,2-0,3 відсотка. Цього тижня Норвегія стала останнім європейським членом НАТО, який заявив, що досягне цільового показника альянсу в 2 відсотки у 2024 році, на рік раніше запланованого терміну.

Опитування НАТО виявили низьку громадську підтримку збільшення витрат на оборону в деяких країнах із найбільшим дефіцитом. Лише 28 відсотків італійців вважають, що їхній країні слід збільшити військові витрати, а 62 відсотки хочуть, щоб вона витрачала стільки ж або менше.

Незважаючи на те, що тут розташована штаб-квартира НАТО, оборонні витрати Бельгії торік становили лише 1,21 відсотка ВВП, що є одним із найнижчих показників в альянсі, згідно з новими даними, опублікованими в четвер. В Іспанії цей показник був ненабагато вищим - 1,24 відсотка, а в Італії - 1,47 відсотка.

Виключаючи сім європейських країн, які заявили, що прагнуть досягти цільового показника НАТО в 2 відсотки цього року, включно з новим членом НАТО Швецією, Ifo виявила, що європейський дефіцит, як і раніше, становитиме 35 мільярдів євро.

Новини НАТО - деталі

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що зміцнення оборони його країни поблизу кордонів з Росією є одним з основних пріоритетів Швеції, які необхідно обговорити з НАТО після приєднання до військового альянсу минулого тижня.

Швеція надає альянсу доступ до Готланда, острова в Балтійському морі, розташованого недалеко від кордону російського ексклава Калінінграда.

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