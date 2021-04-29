Резолюція передбачає жорсткі санкційні заходи в разі прямого вторгнення Росії в Україну.

Європейський парламент сьогодні ухвалив антиросійську резолюцію, яка передбачає жорсткі санкційні заходи в разі прямого вторгнення Росії в Україну.

За схвалення резолюції щодо Росії, справи опозиціонера Олексія Навального, нарощування російських військ біля кордону України та російських атак у Чехії проголосували 569 євродепутатів, 67 висловилися проти, 46 утрималися, повідомляє Deutsche Welle.

У резолюції нагадується, що Росія зосередила біля кордонів України понад 100 тисяч військових з танками, бронемашинами, артилерією та іншими важкими озброєннями. На думку євродепутатів, "масштаб та ударні можливості вказують на наступальні наміри". Згадуючи про рішення міністра оборони Росії Сергія Шойгу почати відведення військ з 23 квітня, у резолюції наголошується, що війська РФ мають повернутися в місця постійної дислокації "у повному складі та без зволікань".

В ЄП розцінюють як "загрозливі та дестабілізаційні" дії нарощування російських військ біля кордонів України та в окупованому Криму.

Також європарламентарії вимагають від Росії припинити практику "невиправданих" нарощувань військ, спрямованих на залякування країн-сусідів.

"Європарламент наголошує, що дружні країни повинні посилити військову підтримку України та надання оборонних озброєнь, що відповідає статті 51 Статуту ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону", - зазначається у резолюції.

Крім того, Європарламент схвалив "пропорційну" реакцію України на дії Росії.

"Якщо подібне нарощування військ у майбутньому перейде у вторгнення в Україну з боку РФ, ЄС повинен дати чітко зрозуміти, що ціна за таке порушення міжнародного права та норм буде високою", - застерегли євродепутати.

Європарламент пропонує в такому разі "негайне" припинення імпорту нафти та газу з Росії до ЄС, відключення РФ від платіжної системи SWIFT та замороження усіх активів олігархів, близьких до російської влади, а також членів їхніх сімей. Також пропонується анулювати їм візи.

Крім того, європарламентарії висловили невдоволення, що ЄС не має правових можливостей запроваджувати санкції проти олігархів, причетних до корупції. Тому у резолюції пропонується доповнити режим санкцій за порушення прав людини новим санкційним режимом - за корупцію. Євродепутати наголосили, що країни ЄС не повинні бути "затишним місцем для російських багатств і інвестицій сумнівного походження".

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Також Європарламент вимагає, щоб ЄС зменшив залежність від російських енергоносіїв. Депутати закликали зупинити спорудження газопроводу "Північний потік-2" і припинити зведення "спірних атомних електростанцій, які будує "Росатом".

Разом з тим Європарламент назвав "порушенням суверенітету Чехії" та "неприйнятними ворожими діями" диверсію агентів російської військової розвідки на складі боєприпасів у Чехії в 2014 році. Напередодні під час дебатів деякі євродепутати висловлювали сумніви у тому, що за вибухами стоїть ГРУ. Натомість у резолюції висновки спецслужб Чехії назвали "добре обґрунтованими висновками".

Крім того, євродепутати підтримали рішення Праги видворити 18 російських дипломатів, які, за даними Чехії, були агентами російських спецслужб.

Європарламент також закликав держави ЄС скоординувати видворення російських дипломатів.

Водночас євродепутати закликали Росію "негайно" та без жодних умов звільнити Навального, "чиє засудження є політично мотивованим і суперечить міжнародним зобов'язанням Росії щодо прав людини". Також депутати закликали звільнити всіх осіб, затриманих під час протестів на підтримку опозиціонера.

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Також Європарламент засудив спроби прокуратури Москви домогтися визнання заснованого Навальним Фонду боротьби з корупцією "екстремістською організацією".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

22 квітня Росія заявила, що починає відведення військ Південного та Західного військових округів, які проводили навчання в окупованому Криму та поблизу кордонів України, до пунктів постійної дислокації з 23 квітня. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що"всі поставлені цілі досягнуті".

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Автори: Олександр Топчій, Леся Лещенко