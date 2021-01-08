Наприкінці грудня 2020 року препарат виробництва BioNTech/Pfizer став першою вакциною, допущеною до застосування в ЄС.

Євросоюз уклав з компаніями BioNTech та Pfizer контракт на додаткову закупівлю 300 мільйонів доз вакцини від коронавірусу.

Читайте такожСтепанов розгнівався на скептиків української вакцини від COVID-19, радить "позбутися комплексів"Про це в п'ятницю, 8 січня, заявила в Брюсселі голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє Deutsche Welle.

Завдяки новому контракту обсяг поставок цього препарату в ЄС фактично був збільшений у два рази. За словами фон дер Ляйен, поставка 75 мільйонів доз повинна бути здійснена вже в другому кварталі 2021 року.

"Я глибоко переконана в тому, що цей європейський шлях є правильним, і думаю, що згодом він себе виправдає", - додала політик.

Домовленість про додаткові поставки вакцини в ЄС була досягнута після того, як в Німеччині та інших країнах Євросоюзу все частіше стала підійматися тема можливої нестачі препарату для населення. Подібна критика звучала, зокрема, на адресу міністра охорони здоров'я Німеччини Йенса Шпана і Єврокомісії в цілому.

Повідомляючи про додаткове замовлення вакцини, фон дер Ляйєн підкреслила, що він був здійснений після узгодження з урядами країн-членів ЄС.

Що цьому передувало

Наприкінці грудня 2020 року препарат виробництва BioNTech/Pfizer став першою вакциною, допущеною до застосування в ЄС.

6 січня схвалення для використання в ЄС отримала також вакцина американського виробника Moderna. З цією компанією Єврокомісія вже уклала контракт на поставку 160 мільйонів доз вакцини.

У листопаді 2020 року Єврокомісія уклала з компаніями BioNTech і Pfizer контракт на поставку 200 мільйонів доз вакцини з можливістю додаткової закупівлі ще 100 мільйонів доз.

В кінці листопада ЄК скористався це опцією і замовив вищеназвані додаткові 100 мільйонів доз.

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Автор: Леся Лещенко