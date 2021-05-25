Адвокат активіста не зміг потрапити на зустріч з Романом.

Наталія Протасевич, мати затриманого в аеропорту Мінська засновника Телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, зробила тривожну заяву.

В ефірі телеканалу "Україна 24" Наталія Протасевич заявила, що її синові зараз загрожує смерть.

За її словами, адвокат сьогодні не зміг потрапити до Романа - йому відмовили у відвідуванні.

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"Інформації нової немає. До нього не допускають. Ви знаєте, у нас нічим не аргументують, аж до смішного. Можуть сказати: немає кабінету. Тому у нас нема чому дивуватися тут. Просто ... була відмова. Його вб'ють там, його вб'ють", - заявила вона.

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому Протасевич зі слідами побоїв повідомляє, що знаходиться в СІЗО й дає свідчення у справі про "масові заворушення в Мінську".

Затримання Протасевича: що відомо

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

На засіданні уряду 25 травня було прийнято рішення, що з 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Юрій Годован