Путіну регулярно надають зведення, які завищують кількість жертв в Україні, підкреслюють ресурсні переваги країни і применшують тактичні невдачі.

Російський диктатор Володимир Путін продовжує військові дії, незважаючи на, здавалося б, вигідні мирні умови, запропоновані Дональдом Трампом. Це рішення, на думку західних чиновників, зумовлене хибною інформацією, що надходить до Кремля, пише Financial Times.

"За словами двох чиновників, російські військові та служби безпеки регулярно надають Путіну зведення, які завищують кількість жертв в Україні, підкреслюють ресурсні переваги країни і применшують тактичні невдачі. Хоча Путін також регулярно зустрічається з довіреними особами, які пояснюють йому, що війна стає дедалі більшим гальмом для економіки Москви, райдужна картина, намальована на військових брифінгах, тим не менш, змушує його вірити, що він може виграти війну", - пише FT.

Проте російська кампанія дезінформації "дуже добре впоралася" з переконанням "більшості людей з оточення Трампа в тому, що вона швидко перемагає", - сказав Кір Джайлз, експерт з Росії з Chatham House.

Головний дезінформатор Путіна

Головною фігурою, відповідальною за інформування Путіна про війну, є Валерій Герасимов, начальник Генерального штабу Росії і головний командувач вторгненням. У міру того як війна затягувалася, він і тодішній міністр оборони Сергій Шойгу стали об'єктом гніву з боку радикальних прихильників війни, які звинувачували їх у тому, що вони приховували від Путіна реальність і покладалися на тактику "м'ясорубки", яка призвела до великих жертв:

"Розрив між тріумфалістськими повідомленнями, включно з неодноразовими заявами про захоплення одних і тих самих населених пунктів, і реальністю на місцях допомагає пояснити, чому Росія продовжує просуватися вперед із величезними жертвами замість того, щоб отримувати вигоди, пропоновані угодами про припинення вогню".

Водночас Путін спробував впоратися із суспільним невдоволенням, замінивши Шойгу на посаді міністра оборони у 2024 році. Герасимов, однак, залишився на своїй посаді і, схоже, зміцнив свої позиції.

"Герасимов забезпечує передбачуваність, навіть якщо ціна його збереження - надзвичайно високі втрати на місцях і повільні успіхи", - сказала Дара Массіко, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир. "Герасимова слід залишати на посаді, коли внутрішня політика і питання стабільності важливіші за ризиковані, але потенційно вирішальні операції".

Путін при цьому, схоже, дійшов висновку, що ці життя - ціна, яку варто заплатити за його цілі в Україні.

"Він збільшив терміни досягнення своєї кінцевої мети - підпорядкування України Росії політичними або військовими засобами. Він упевнений, що вони це зроблять... Втрати, необхідні для взяття решти Донецька, що залишилася, - а вони будуть дуже високими, - схоже, його не надто турбують", - каже Масіко.

Путін і війна в Україні

Раніше експосол Британії в Росії Лорі Брістоу заявив, що поки Володимир Путін живий і перебуває при владі, досягнення угоди між Росією та Україною про припинення війни неможливе.

Він зазначив, що ідея про те, що правителя РФ можна переконати завершити бойові дії в обмін на території - це фантазія.

