Вишинський працював на важливих посадах у російських медіа.

У Росії помер ексголовред "РИА Новости Украина", пропагандист Кирило Вишинський, якого в Україні звинуватили в держзраді.

Як пишуть росЗМІ, Вишинський помер у Москві після "важкої і тривалої хвороби". Йому було 58 років.

Кирило Вишинський - що про нього відомо

Вишинський до 2018 року очолював "РИА Новости Украина". У 2018 році його затримала Служба безпеки України і звинуватила в держзраді - йому закидали "підривну інформаційну діяльність проти України".

Відео дня

У вересні 2019 року Кирила Вишинського в рамках масштабного обміну з РФ за формулою "35 на 35" доправили з Києва до Москви. Серед українських бранців, які того дня повернулися додому - Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Павло Гриб, Володимир Балух, Микола Карпюк, українські моряки, захоплені росіянами в Керченській протоці.

Після приїзду в Росію Вишинський обіймав низку важливих посад у держЗМІ, зокрема - головного редактора радіостанції "Супутник" і виконавчого директора агентства "Россия Сегодня". У 2024 році став довіреною особою Володимира Путіна.

Він також отримав нагороду "За повернення Криму" за матеріали, що виправдовують анексію півострова.

У 2023 році рішенням рішенням РНБО України його занесли до санкційного списку за "розповсюдження наративів відповідно до кремлівської пропаганди для цілей виправдання дій Росії", а також внесли до санкційного списку всіх країн Євросоюзу як "російського пропагандиста".

Вас також можуть зацікавити новини: