За минулу добу та ніч Україна евакуювала 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови.

З Сектора Гази цього тижня вдалося евакуювати 203 українці. Про це повідомив у Telegram президент України Володимир Зеленський.

"За минулу добу та ніч Україна евакуювала з Гази ще 160 своїх громадян та 9 громадян Молдови. Цього тижня врятовані вже 203 українських громадянина", - написав глава держави.

Війна в Ізраїлі 2023 - евакуація українців

31 жовтня в Міністерстві закордонних справ України уточнили дані про загиблих українців в Ізраїлі та в Секторі Газа, який контролюється терористичним рухом ХАМАС. В Ізраїлі відомо про загибель 21 громадянина України, а в Секторі Газа - чотирьох. Одна людина вважається зниклою безвісти.

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Пізніше стало відомо, що в цілому, в даний час налічується 6 тис. іноземних громадян, які подали заявки на евакуацію з сектора Гази. При цьому їх евакуація сильно ускладнена.

7 листопада стало відомо, що евакуацію з сектора Гази дозволили першій групі українців. Йшлося про групу зі 101 громадянина України.

У Головному управлінні розвідки показали фото евакуації першої групи українців із сектору Газа.

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