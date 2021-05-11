У мережі з’явились відео з, імовірно, 19-річним росіянином Ільназом Галявієвим, який 11 травня вчинив стрілянину в гімназії Казані (Росія).

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Хлопець худої статури, у чорному одязі та у балаклаві йшов вулицями міста, навіть не ховаючи гвинтівки. На шляху він зустрічає когось зі знайомих і махає у відповідь.

Інша камера зафіксувала момент, коли Галявієв вже заходить до закладу.

Стрілянина у російській школі: подробиці

Вранці 11 травня в Казані в школі № 175 на вулиці Джаудата Файзі сталася стрілянина і вибух.

За даними ЗМІ, бійню в школі влаштували двоє підлітків. Однак, пізніше з'явилася інформація, що Ільназ Галявієв діяв один, його затримали.

В результаті стрілянини загинули вісім людей. Повідомлялося, що двоє школярів розбилися на смерть при спробі врятуватися.

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Автор: Яна Ставська