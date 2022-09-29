Кремль кидає мобілізованих росіян для посилення розбитих підрозділів армії Російської Федерації. "Новобранці" не проходять належної підготовки.
Про це повідомляє Інститут вивчення війни.
Зазначається, що мобілізовані росіяни прибули на посилення підрозділів 1-го танкового полку, 2-ї мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії без підготовки.
"1-ша гвардійська танкова армія вважалася головною механізованою силою Росії до 24 лютого і той факт, що її елементи посилюються погано дисциплінованими, ненавченими людьми, означає, що навіть самі елітні частини РФ зазнали значних втрат в Україні і тому все більше деградують", - йдеться в повідомленні.
Аналітики впевнені, що таке посилення армії Росії не додасть бойової потужності.
Мобілізація в Росії - що відомо
21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців запасу, на війну з Україною.
За даними Генштабу ЗСУ, прибулих по мобілізації росіян військове командування без підготовки направляє в підрозділи на лінії зіткнення.
Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що оголошена в Росії мобілізація-це також удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу і Сибіру.
З вечора 21 вересня в бурятських селах вручають повістки чоловікам від 18 до 72 років і вимагають терміново їхати в призовний пункт.
28 вересня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами старих і офісного планктону".