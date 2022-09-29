Аналітики впевнені, що таке посилення армії РФ не додай бойової потужності.

Кремль кидає мобілізованих росіян для посилення розбитих підрозділів армії Російської Федерації. "Новобранці" не проходять належної підготовки.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Зазначається, що мобілізовані росіяни прибули на посилення підрозділів 1-го танкового полку, 2-ї мотострілецької дивізії та 1-ї гвардійської танкової армії без підготовки.

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"1-ша гвардійська танкова армія вважалася головною механізованою силою Росії до 24 лютого і той факт, що її елементи посилюються погано дисциплінованими, ненавченими людьми, означає, що навіть самі елітні частини РФ зазнали значних втрат в Україні і тому все більше деградують", - йдеться в повідомленні.

Аналітики впевнені, що таке посилення армії Росії не додасть бойової потужності.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців запасу, на війну з Україною.

За даними Генштабу ЗСУ, прибулих по мобілізації росіян військове командування без підготовки направляє в підрозділи на лінії зіткнення.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що оголошена в Росії мобілізація-це також удар по корінних народах Криму, Дагестану, Кавказу і Сибіру.

З вечора 21 вересня в бурятських селах вручають повістки чоловікам від 18 до 72 років і вимагають терміново їхати в призовний пункт.

28 вересня радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи мобілізацію в РФ, зазначив, що Путін планує воювати "силами старих і офісного планктону".

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