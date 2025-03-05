Видання повідомило, чи можливий сценарій передачі Україні 300 мільярдів доларів.

Заяви президента США Дональда Трампа про припинення підтримки України підігрівають інтерес до давно обговорюваної пропозиції використати мільярди доларів заморожених російських активів для закупівлі озброєння для України та фінансування її відновлення.

Це близько 300 мільярдів доларів, що належать Центральному банку Росії, які були заморожені США, Євросоюзом, Великою Британією та іншими країнами після повномасштабного вторгнення. На четвертий рік війни дедалі більше офіційних осіб у Європі та інших країнах закликає використати ці кошти для прямої компенсації Україні, пише New York Times.

Ця ідея набирає популярності, особливо після того, як Трамп пообіцяв швидко укласти угоду про припинення війни, погрожуючи при цьому різко скоротити допомогу Україні. Однак питання щодо передачі цих грошей Україні замість того, щоб просто блокувати доступ Росії до них, залишається спірним. Конфіскація цих коштів може порушувати міжнародне право і підірвати довіру до західних фінансових інститутів, йдеться в матеріалі.

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Але Європейський Союз, під тиском прихильників цієї ідеї, створив робочу групу для вивчення питання.

"США абсолютно не хочуть давати жодних грошей. Зрештою російські активи будуть використані так чи інакше", - заявив президент Київської школи економіки і колишній міністр економіки України Тимофій Милованов. Він зазначив, що якщо війна затягнеться, їх спрямують на закупівлю зброї, а якщо вона закінчиться найближчим часом, гроші підуть на відновлення країни.

Кілька юридичних експертів і колишніх урядовців стверджують, що юридичні та фінансові перешкоди для передачі російських активів Україні можна подолати.

Що ще відомо про заморожені російські активи

Раніше УНІАН повідомляв, що на Заході поки немає єдності щодо питання арешту російських активів. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск поділився, що деякі лідери побоюються наслідків арешту російських активів або для євро, або для банківської системи.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує найближчим часом отримати відповіді щодо наступних кроків з конфіскації всієї суми російських активів.

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