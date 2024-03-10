Логістичні компанії по-новому подивилися на маршрути через Росію після рішення більшості великих судноплавних ліній перенаправити рейси з Азії до Європи.

Попит на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею через Росію різко зріс з початку кризи в Червоному морі, що сприяло збільшенню доходів державної залізничної монополії країни, пише Financial Times з посиланням на дані логістичних компаній і залізничних операторів.

Німецька компанія DHL заявила, що запити на перевезення вантажів російським залізничним коридором підскочили приблизно на 40% після того, як в грудні контейнеровози почали перенаправлятися за довшим маршрутом. RailGate Europe заявила, що попит зріс на 25-35%, а нідерландська Rail Bridge Cargo повідомила, що вантажні залізничні перевезення через Росію в цьому році зросли на 31%, йдеться у публікації.

"Логістичні компанії по-новому подивилися на маршрути через Росію після рішення більшості великих контейнерних судноплавних ліній перенаправити рейси з Азії до Європи, які зазвичай проходять через Суецький канал, через мис Доброї Надії. Це рішення було прийнято після того, як підтримувані Іраном єменські повстанці-хусити розпочали кампанію нападів на комерційні судна на підтримку палестинців Гази", – пишуть автори.

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Вказано, що такі перенаправлення збільшили час доставки вантажів між Китаєм і Північною Європою на 7-10 днів, до 50-55 днів. DHL заявила, що час доставки залізницею через Росію між Ченду в Китаї і Дуйсбургом в Німеччині становить від 25 до 30 днів.

Логістичні компанії, включаючи швейцарську Kuehne & Nagel і данську Maersk, заявили, що вони уникають використання залізничних маршрутів через Росію після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами журналістів, РЗД, яка керує більшістю поїздів, належить державі і вже давно вважається тісно пов'язаною з Кремлем. Санкції ЄС передбачають майже повну заборону на вантажні автомобільні перевезення до та з Росії та Білорусі. Існують також обмеження на доступ РЖД до деяких фінансових послуг. Однак, немає заборони на переміщення товарів залізницею через країну.

Майкл Олдуелл, керівник відділу морської логістики в Kuehne & Nagel, сказав, що в нинішніх умовах існує "більший попит" на перевезення товарів з Азії до Європи залізницею. Однак він підкреслив, що компанія "повністю" припинила свою діяльність на цьому маршруті з 2022 року.

Більшість вантажів з Азії до Європи перевозяться залізницею по тому, що DHL називає "західним коридором", через Казахстан в Росію і далі в Білорусь. Деякі вантажі йдуть "північним коридором", перетинаючи кордон безпосередньо з Китаю в Росію на схід від Монголії, йдеться у публікації.

Деякі логістичні компанії пропонують "південний маршрут", який оминає Росію і проходить через Казахстан, Азербайджан і Туреччину. Але він займає більше часу, ніж контейнерний рейс між Китаєм і Європою.

У вересні Maersk почала пропонувати клієнтам можливість відправляти товари морським шляхом до грузинського порту Поті, а потім далі до Центральної Азії південним маршрутом.

В RailGate Europe заявили, що не мають жодних справ з РЗД. Замість цього бронювали перевезення через таких операторів, як німецька Deutsche Bahn. Остання підтвердила, що наразі діє лише як "туристичний агент" для вантажів, що прямують через Росію. Водночас Rail Bridge Cargo заявила, що її товари "переважно" перевозяться РЗД, пишуть автори.

"РЗД, яка належить російській державі, зберігає майже монополію на перевезення поїздів у великій залізничній мережі Росії. Це означає, що РЖД платять як за перевезення товарів через Росію, так і за доступ до її мережі", – зазначає FT.

Атаки хуситів у Червоному морі

Раніше УНІАН писав, що атаки в Червоному морі порушили торговельні потоки, тому компанії шукають нові маршрути. Одні з найбільших у світі судноплавних ліній відкривають комерційні торговельні шляхи, що пролягають через серце Близького Сходу в обхід Червоного моря.

На початку березня 2024 року після атаки єменських хуситів у Червоному морі вперше затонув корабель. Атака на судно "Рубімар" відбулася в Баб-ель-Мандебській протоці – ключовому водному шляху, що з'єднує Червоне море з Аденською затокою.

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