Країни Перської затоки та Україна потрібні одна одній: FT пояснило, у чому полягає інтерес

Україна має унікальний і найкращий у світі досвід знищення дронів.

Очікується, що президент США Дональд Трамп скасує допомогу Україні у сфері безпеки в оборонному бюджеті США на наступний рік, хоча й з'явилася інформація про те, що Палата представників США схвалила нову допомогу Україні, яка ще має пройти Сенат. Це відкриває стратегічні можливості для країн Перської затоки.

Їм слід замінити скорочувану американську допомогу Україні власними коштами в обмін на систематичну допомогу Києва у сфері створення засобів боротьби з безпілотниками та навчання, яких вони відчайдушно потребують, пише Financial Times.

Країни Перської затоки не збираються відмовлятися від США як від свого партнера з безпеки номер один. Вони визнають, що, незважаючи на всі недоліки, які так чітко проявилися під час війни в Ірані, американський "парасолька безпеки" практично незамінна. Але у них є нагальна потреба в безпеці, яку США не можуть задовольнити через обмеження в постачанні та брак можливостей.

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Хоча США володіють одними з найкращих систем протиракетної оборони у світі, які країни Перської затоки досить ефективно використовували проти іранських атак, вони не є найбільш здібним або досвідченим оператором у сфері боротьби з безпілотниками; таким оператором є Україна.

ОАЕ, Бахрейн, Саудівська Аравія, Катар і Кувейт регулярно зазнавали атак різних іранських безпілотників, що наражало на серйозний ризик їхню критично важливу інфраструктуру та економічне благополуччя загалом. У березні Іран запустив шквал дронів і ракет по Рас-Лаффану, катарському центру виробництва скрапленого природного газу.

Хоча більшість із них було перехоплено, три з 20 снарядів прорвалися, вивівши з ладу 17 відсотків експортних потужностей країни. У квітні Іран атакував нафтопровід "Схід – Захід" у Саудівській Аравії – критично важливий альтернативний маршрут, який дозволяє королівству оминати Ормузьку протоку. Головний аеропорт Кувейту, а також енергетичні та опріснювальні установки зазнали ударів іранських безпілотників, що завдало серйозної шкоди.

Найбільше постраждали ОАЕ, по об'єктах яких було випущено майже 3 000 іранських дронів і ракет до того, як було узгоджено перемир'я з Іраном. Зовсім недавно Іран завдав удару по ключовому нафтовому порту ОАЕ Фуджейра, розташованому поблизу Ормузької протоки.

Хоча всі ці об'єкти можна відремонтувати або відбудувати заново, реальна ціна для арабських держав Перської затоки полягає у шкоді їхньому іміджу як безпечного місця для міжнародного бізнесу та туризму. На його відновлення можуть піти роки.

Від України потрібна не зброя

Відповіддю на виклик іранських безпілотників є не збільшення кількості ракет-перехоплювачів. Іран має значну перевагу; він може виробляти більше дешевих дронів швидше, ніж його супротивники встигають створювати дорогі ракети-перехоплювачі. Україна уникла цієї пастки, інвестуючи в технології, здатні виявляти, відстежувати, ідентифікувати і, зрештою, знищувати безпілотники. Уряди країн Перської затоки повинні перейняти досвід Києва.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно здійснив поїздку Близьким Сходом, щоб провести переговори щодо угод у сфері протиповітряної оборони з Саудівською Аравією, Катаром та ОАЕ. Хоча ці продажі обіцяють певний обмін знаннями, вони були більше зосереджені на оборонному обладнанні, а не на локалізації виробництва.

Країнам Перської затоки не слід просто купувати військову техніку в України. Їм також потрібні українські фахівці, які навчать їх виробляти, інтегрувати, розгортати та підтримувати системи боротьби з безпілотниками.

Це заощадило б кошти, захистило б суверенітет країн Перської затоки, знизило б їхню залежність від союзників в умовах, коли глобальні ланцюги поставок стають дедалі нестабільнішими, і, в кінцевому рахунку, створило б можливість для експорту систем боротьби з безпілотниками – що допомогло б прискорити їхню економічну трансформацію.

Арабські держави Перської затоки хочуть стати світовими центрами у сфері штучного інтелекту, але вони також можуть стати центрами технологій боротьби з безпілотниками.

Україна може допомогти Близькому Сходу стати безпечнішим

Україна наразі перенапружена і не може відправляти занадто багато операторів систем боротьби з дронами за кордон без ризику поставити під загрозу внутрішній фронт. Їм необхідне фінансування з боку країн Перської затоки.

Завдяки цьому Україна зможе масштабувати та збалансувати потреби безпеки всередині країни та експортні можливості за кордоном.

Перська затока могла б замінити допомогу з боку США, яка скорочується, і створити регіональний фонд для України, орієнтований конкретно на стійкі рішення та інновації у сфері боротьби з безпілотниками. Об'єднання українського ноу-хау з американськими технологіями та капіталом арабських країн Перської затоки завдало б серйозного удару по іранській стратегії виснаження.

Інші новини про Україну та Близький Схід

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський розкрив деталі домовленостей з країнами Близького Сходу. За його словами, Україна, зокрема, укладає на 10 років угоди з арабськими країнами Близького Сходу про спільне виробництво зброї.

Крім того, ми також розповідали, що Зеленський домовлявся про дизель на Близькому Сході в період, коли ситуація була надзвичайно небезпечною. Тоді український лідер попередив, що в нашій країні можливий дефіцит дизельного палива на 90%, яке критично необхідне для сільського господарства та вантажних перевезень.

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