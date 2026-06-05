Палата представників США схвалила нову допомогу Україні

Документ передбачає військову допомогу Києву, нові санкції проти Росії та став викликом для зовнішньополітичної лінії Трампа.

Палата представників США, де більшість мають республіканці, ухвалила законопроєкт про подальшу підтримку України, нові санкції проти Росії та допомогу союзникам у Східній Європі. Хоча документ навряд чи пройде через Сенат, голосування стало помітним сигналом про розбіжності всередині Республіканської партії щодо політики президента США Дональда Трампа, пише The Hill.

За законопроєкт проголосували 226 конгресменів, проти – 95. До демократів приєдналися 18 республіканців та один незалежний депутат. Єдиною демократкою, яка виступила проти, стала Ільхан Омар.

Документ був винесений на голосування завдяки спеціальній процедурі – так званій петиції про звільнення, яку ініціював член Палати представників Грегорі Мікс. Необхідну кількість підписів вдалося зібрати після того, як до неї долучилися кілька республіканців.

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Ініціатива передбачає:

фінансування військової допомоги Україні;

підтримку післявоєнної відбудови;

нові санкції проти Росії;

протидію російському впливу;

додаткову безпекову допомогу країнам Балтії;

надання Україні військових позик для закупівлі озброєння.

Виступаючи в Палаті представників, Мікс закликав підтримати Україну.

"Ми всі хочемо, щоб ця війна закінчилася. Питання в тому, як?"

За його словами, США мають надати українцям зброю для самозахисту та посилити тиск на Кремль.

Республіканці розкритикували голосування

Противники законопроєкту з Республіканської партії назвали його політичним жестом і заявили, що документ використовують для поглиблення внутрішніх розколів серед республіканців.

Голова Комітету Палати представників у закордонних справах Браян Маст розкритикував демократів за обхід стандартної процедури розгляду законодавства та заявив, що такі дії можуть завадити зусиллям Трампа щодо мирного врегулювання війни.

Лідер республіканської більшості Стів Скаліз також заявив, що голосування відволікає увагу від двопартійних переговорів щодо окремого санкційного пакета проти Росії.

Шанси на остаточне ухвалення невеликі

Попри підтримку в Палаті представників, перспективи законопроєкту залишаються невизначеними. Очікується, що контрольований республіканцями Сенат навряд чи винесе його на розгляд.

Аналітики звертають увагу, що підтримка України серед республіканців суттєво знизилася порівняно з квітнем 2024 року, коли за пакет допомоги Києву голосував 101 представник партії.

Україна у війні - останні новини

Нагадаємо, що під час слухань у Сенаті державний секретар США Марко Рубіо заявив, що переговорний процес між Росією та Україною фактично зайшов у глухий кут.

Водночас він наголосив, що Україна останнім часом досягла певних успіхів на полі бою, а російська армія зазнає значних втрат.

Тим часом президент України Володимир Зеленський опублікував відкритий лист до Володимира Путіна, у якому закликав до прямих переговорів у нейтральній країні. Український лідер також дав зрозуміти, що спроби врегулювати питання України без участі Києва не матимуть успіху.

Президент України додав, що якщо Росія не погодиться припинити війну, Україна продовжить боротьбу, а майбутні виклики можуть постати вже перед самою російською владою.

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