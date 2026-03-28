Зеленський розкрив деталі домовленостей з країнами Близького Сходу

Йдеться про виробництво озброєння й обмін дефіцитними засобами, а також про забезпечення України дизельним пальним.

Україна укладає на 10 років угоди з арабськими країнами Близького Сходу про спільне виробництво зброї. Також глава держави домовився про забезпечення України дизельним пальним мінімум на рік. Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами через ZOOM.

Президент розповів, що Україна з країнами Близького Сходу проговорює кілька напрямків. Зокрема, Україну, окрім допомоги цікавить, щоб співробітництво було взаємовигідним.

"Перший напрямок - це озброєння, виробництво, обмін досвідом, обмін дефіцитними речами, яких немає у одній або іншій країні. Друга історія - це довготривалість в енергетичному співробітництві", - повідомив Зеленський.

Відео дня

Він нагадав, що в Україні в енергетичній галузі не все так просто, є дефіцит ресурсів.

"Тому, потрібні довготривалі домовленості з енергетичними країнами, я б так сказав. Саме про це ми і домовляємось", - зазначив Зеленський.

Перебування українських фахівців в країнах Перської Затоки

"Що стосується наших команд тут, головні речі - наш аналіз прикриття стратегічних об'єктів, інфраструктури, інфраструктурних об'єктів, енергетичних об'єктів тут. Ділимось досвідом. В принципі, нам дуже вдячні. Я хочу вам сказати, що Україні дуже вдячні. Ми геополітично, безумовно, поміняли ситуацію. Всі розуміють, що Росія допомагає, як мінімум, розвитку Ірану. І всі розуміють, що так як Україна - напевно ніхто не може так допомогти на сьогодні", - зазначив президент.

Україна допомагає фаховою експертизою для протидії іранським ударним дронам.

"Безумовно, у них є системи з різних країн, антибалістичні системи тощо. Але боротись з масовими нападками "Шахедів" ніхто не може", - додав Зеленський.

Чим Україна може допомогти

Як повідомив Зеленський, на Близькому Сході немає такої об’єднаної системи протиповітряної оборони, яку має Україна для відбиття масованих атак з урахуванням всіх засобів, що можуть перехоплювати. Україна також має сильну систему радіоелектронної боротьби.

"Такого немає. І сьогодні ми показуємо цю демонстрацію - які повинні бути рішення. Далі - як повинна захищатися інфраструктура від різних ударів, різного характеру… Ми формуємо довгострокове співробітництво в цьому", - повідомив Зеленський.

Україна укладає угоди терміном на 10 років

Зеленський повідомив, що Україна говорить про глобальний експорт.

"Ми говоримо про десятирічне співробітництво. Ми підписали вже з Саудівською Аравією відповідну угоду. Ми підписали тільки що з Катаром відповідну угоду також на 10 років. Ми підпишемо з Еміратами також на 10 років. Це буде впродовж кількох днів. Ми вчора про це домовились з президентом, у нас залишились люди, які з обох боків працюють вже над юридичною складовою", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що впродовж цих 10 років Україна та відповідні арабські країни будуть займатись спільним виробництвом [co-production]. Будуть будуватися заводи.

Про потребу України в дизельному пальному

"Як мінімум мені потрібно було домовитися - далі це вже питання НАК "Нафтогазу", що у разі дефіциту і сильного виклику в світі, як забезпечити, наприклад, дизелем країну. Я вчора домовився про дизель, як мінімум на рік. Ось, і далі це питання вже нашої компанії і компаній місцевих", - сказав Зеленський.

На переконання президента, визначені дві задачі було виконано.

Україна і Близький Схід - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Україна надає країнам Близького Сходу допомогу у захисті, а натомість намагається налагодити поставки дизельного пального.

27 березня було досягнуто важливу домовленість між міністерствами оборони України та Саудівської Аравії про оборонне співробітництво.

