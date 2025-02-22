Пропозиції щодо повного арешту російських активів були відхилені деякими країнами-членами Євросоюзу.

Євросоюз вивчає можливості використання заморожених на території блоку російських активів, зокрема для відшкодування Україні збитків, спричинених російською агресією.

Про це із посиланням на джерела пише Bloomberg. Зазначається, що ЄС намагається забезпечити фінансову та військову підтримку України на тлі ознак того, що США можуть скоротити допомогу. Співрозмовники видання кажуть, що європейські посадовці обговорюють різні шляхи використання російських активів у межах Міжнародної компенсаційної комісії, яка й яка визначатиме розмір компенсації, що належить Україні.

Активи можуть бути заарештовані, якщо Москва відмовиться відшкодувати збитки. Вартість конфіскованих активів буде компенсована зобов'язаннями Росії щодо відшкодування збитків у потенційній мирній угоді, кажуть джерела журналістів.

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Обговорюється й інший варіант, який передбачає, що ЄС уповноважить країни-члени блоку конфіскувати суверенні активи РФ, щоб компенсувати руйнування енергетичної інфраструктури України. Зараз вивчається, чи буде рішення Міжнародного кримінального суду та жорстокість російських атак виправдовувати такі дії згідно з кримінальним законодавством країн-членів ЄС.

Пропозиції щодо повного арешту російських активів були відхилені деякими країнами-членами Євросоюзу, включаючи Німеччину та Францію, через правові та економічні наслідки.

Зазначається, що ЄС, країни Великої сімки та Австралія заморозили близько 280 мільярдів доларів активів російського центробанку у вигляді цінних паперів та готівки, переважно через бельгійський кліринговий центр Euroclear. Санкції, запроваджені проти відомих російських осіб, заморозили ще близько 58 мільярдів доларів активів.

Заморожені російські активи

Reuters повідомляє, що Росія може передати заморожені активи на відбудову України, і така домовленість може стати частиною потенційної мирної угоди. Проте Москва традиційно висунула свої умови – частину цих коштів Кремль хоче задіяти для територій України, які зруйнувала і зараз контролює сама Росія.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав фінансувати допомогу Україні із заморожених активів Росії.

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