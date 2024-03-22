Деякі банки виступають проти пропозицій ЄС.

Деякі західні банки виступають проти пропозицій ЄС щодо перерозподілу мільярдів євро доходів, отриманих із заморожених російських активів, побоюючись, що це може призвести до дорогих судових розглядів.

Про це пише Euractiv з посиланням на високопоставлені джерела. Зазначається, що лідери ЄС 21 березня погодилися продовжити роботу над планом використання до 3 млрд євро на рік на постачання зброї в Україну. Однак деякі банки побоюються, що згодом вони можуть бути притягнуті до відповідальності Росією, якщо вони будуть залучені до будь-яких переказів грошей в Україну.

Джерела також стурбовані тим, що конфіскація призведе до підриву довіри до західної банківської системи.

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"Росія каже, що будь-яка спроба заволодіти її капіталом є "бандитизмом", який призведе до десятиліть судових позовів проти всіх учасників. Москва неодноразово заявляла, що помститься, якщо її активи або доходи будуть вилучені", - йдеться в повідомленні.

Згідно з планом ЄС, близько 90% вилучених грошей буде спрямовано через Європейський фонд миру на закупівлю зброї для України. Решта піде на відновлення та реконструкцію.

Видання пише, що санкційне законодавство ЄС, Англії та США зазвичай передбачає заморожування активів, що належать визначеним особам, але не конфіскацію. Активи можуть бути конфісковані згідно з англійським законодавством, але лише якщо вони будуть визнані доходами від злочину.

За словами джерел, дозвіл на конфіскацію та перерозподіл відсотків, отриманих від цих активів, ставить банки під загрозу оскарження власниками. Вони попереджають про прецедент, який створить ця пропозиція.

ЗМІ цитують думку партнера і керівника практики White Collar Defense, Investigations & Compliance Brown Rudnick Пола Фельдберга. Він вважає, що банки мають право на таке хвилювання.

"Що стосується банків, я вважаю, що вони мають право хвилюватися, тому що ми вже бачили величезну кількість цивільних судових процесів щодо санкцій", - сказав він.

Поки неясно, скільки країн-членів ЄС підтримають пропозиції ЄС і як швидко вони можуть бути реалізовані, зазначається в матеріалі.

Використання заморожених активів РФ – останні новини

Європейський Союз підготував закон, згідно з яким Україна почне отримувати прибуток від заморожених російських активів уже в липні. Пропозиції, які потребують підтримки всіх держав-членів, передбачають запровадження податку на непередбачуваний прибуток, отриманий від заморожених резервів, з метою використання приблизно 3 мільярдів євро на рік для фінансування поставок зброї до України.

При цьому, як повідомляє DW з посиланням на неназваного високопоставленого дипломата, під час саміту лідерів ЄС навряд чи буде ухвалено пропозицію Європейської Комісії щодо конфіскації прибутків від заморожених активів РФ на користь України, адже проти такого рішення виступає Угорщина.

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