Він додав, що Європа не може бути збита з курсу "імперіалістичним фашистом, який хоче вторгатися в інші країни".

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прокоментував погрози Путіна про те, що дозвіл ЗСУ бити по території РФ із західної зброї дальнього радіусу дії поставить НАТО "у стан війни" з Кремлем.

Він зазначив, що погрози Путіна є "порожніми", пише Голос Америки. "Путін пускає пил в очі. Він багато базікає - це його стиль поведінки. Він погрожує танками, ракетами і ядерною зброєю", - констатував британський міністр.

"Ми не можемо бути збиті з курсу імперіалістичним фашистом, який хоче довільно вторгатися в інші країни. Якщо ми дозволимо йому це зробити з Україною, повірте мені, він на цьому не зупиниться", - висловив упевненість Леммі. Відео дня

Дозвіл на удари по РФ

Президент України Володимир Зеленський кілька місяців просить дозволу бити британськими ракетами Storm Shadow і американськими ракетами ATACMS по цілях у глибині Росії.

Цього тижня президент Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрілися в Білому домі, щоб обговорити дозвіл на використання Києвом зброї, яку постачає Захід.

На цьому тлі Путін виступив із заявою, в якій попередив, що дозвіл на використання цієї зброї "означав би, що країни НАТО перебувають у стані війни з Росією".

Вас також можуть зацікавити новини: