Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі прокоментував погрози Путіна про те, що дозвіл ЗСУ бити по території РФ із західної зброї дальнього радіусу дії поставить НАТО "у стан війни" з Кремлем.
Він зазначив, що погрози Путіна є "порожніми", пише Голос Америки. "Путін пускає пил в очі. Він багато базікає - це його стиль поведінки. Він погрожує танками, ракетами і ядерною зброєю", - констатував британський міністр.
"Ми не можемо бути збиті з курсу імперіалістичним фашистом, який хоче довільно вторгатися в інші країни. Якщо ми дозволимо йому це зробити з Україною, повірте мені, він на цьому не зупиниться", - висловив упевненість Леммі.Відео дня
Дозвіл на удари по РФ
Президент України Володимир Зеленський кілька місяців просить дозволу бити британськими ракетами Storm Shadow і американськими ракетами ATACMS по цілях у глибині Росії.
Цього тижня президент Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер зустрілися в Білому домі, щоб обговорити дозвіл на використання Києвом зброї, яку постачає Захід.
На цьому тлі Путін виступив із заявою, в якій попередив, що дозвіл на використання цієї зброї "означав би, що країни НАТО перебувають у стані війни з Росією".