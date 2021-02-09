Очікується, що по суті суд розпочне розглядати справу з 7 червня.

У Нідерландах 15 квітня продовжаться судові слухання у справі щодо малайзійського "Боїнга" (рейс MH17), збитого у липні 2014 року в небі над окупованою частиною Донецької області.

Про це повідомляє державний сайт Нідерландів, присвячений справі MH17.

"Слухання відновляться у четвер, 15 квітня 2021 року о 10:00 (об 11:00 за київським часом - УНІАН)", - йдеться у повідомленні.

У квітні судові засідання відбуватимуться в рамках досудового розгляду.

Очікується, що по суті суд розпочне розглядати справу з 7 червня.

Вчора, 8 лютого, у суді відбулося чергове засідання. На ньому судді розглядали клопотання сторін.

Так, суд вирішив долучити до матеріалів справи звіти російського концерну "Алмаз-Антей" за 2015-2016 роки стосовно технічного розслідування катастрофи літака. Слідчий суддя має допитати експертів з "Алмаз-Антей", Аерокосмічного центру Нідерландів і Бельгійської Королівської військової академії в контексті знайдених уламків літака, якщо це буде необхідно для належного розуміння звітів.

Щодо інспектування експертами реконструйованої моделі збитого літака суд дійшов висновку, що рішення з цього питання можна буде ухвалити лише тоді, коли експерти нададуть свої свідчення слідчому судді. Тобто, якщо стане зрозуміло, що експерти мають різні позиції щодо того, якою зброєю було збито літак і звідки було здійснено постріл, то тоді буде проведено інспекцію.

Також прокуратура повинна перевірити, чи Рада безпеки Нідерландів має фотографії, які не були надані стороні захисту підозрюваного у справі Олега Пулатова для ознайомлення, і чи можуть взагалі ті фотографії бути надані адвокатам.

Крім того, щодо розслідування у питанні розпізнавання голосу, суд вирішив, що Пулатов не пізніше 22 лютого має отримати можливість ідентифікувати "перехоплені телефонні розмови", на яких він визнає себе. Ці перехоплені розмови можуть бути використані як точка відліку для розслідування інших перехоплених голосів.

При цьому у питанні визначення судових слухань для розгляду вимог родичів жертв про відшкодування шкоди у зв'язку із загибеллю їхніх близьких після збиття літака, суд визначив, що остаточний графік стане відомим, як тільки ці вимоги родичів надійдуть до суду.

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Збиття рейсу MH17: хід судової справи

Літак авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою Росією територією Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту. Більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

24 травня 2018 року міжнародна слідча група надала додаткові докази ключової ролі Росії в катастрофі рейсу MH17. Група дійшла висновку, що зенітний ракетний комплекс "Бук", пострілом з якого був збитий літак, належав 53-й зенітно-ракетній бригаді збройних сил РФ, що дислокується в Курську.

19 червня 2019 року спільна слідча група заявила, що першими чотирма підозрюваними в трагедії рейсу МН17 є російський терорист Ігор Гіркін (Стрєлков), який влітку 2014 року був так званим "міністром оборони ДНР", російський генерал Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), який керував "розвідкою ДНР", Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), який у 2014 році був "головою 2-го відділу ГРУ "ДНР", а також Леонід Харченко (позивний "Крот"), який був ватажком "розвідувального батальйону" бойовиків.

В Окружному суді Гааги з 9 березня 2020 року триває судовий процес стосовно чотирьох обвинувачених у справі МН17. Особисто жоден з них у судових слуханнях участі не бере.

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Автор: Віталій Саєнко