Зокрема це пов'язано з позицією Байдена щодо ударів американською зброєю по території РФ.

Президент України Володимир Зеленський був розчарований після відмови Джо Байдена зняти обмеження на використання американської зброї для ударів по території РФ, пише Politico.

Зазначається, що український лідер заговорив про це наприкінці двосторонньої дискусії, на що Байден відповів, що обидві сторони мають продовжувати розмову.

Водночас анонімні джерела видання наголосили, що це не є кінцевим рішенням до ймовірного зняття обмежень, проте до "так" ще було далеко. У виданні підкреслили, що Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак вкрай розчарувалися після цієї розмови.

Відео дня

"Відчуття завжди одне й те саме: обмеження зрештою знімуть, але спочатку хтось має померти. Здається, що знищення дитячої лікарні недостатньо", - зауважив анонімний співрозмовник.

Проте Байден під час своєї пресконференції поділився своєю відповіддю Зеленському, що він не завдавав би ударів по Росії.

"Якби він мав можливість вдарити по Москві, вдарити по Кремлю, чи мав би це сенс? Ні", - пояснив президент США.

США і Україна - останні новини

Як писав УНІАН, раніше Володимир Зеленський відреагував на слова свого колеги Джо Байдена, коли той назвав його "Путіним". За словами українського лідера, про деякі помилки можна забути.

"Це була помилка. Сполучені Штати надали велику підтримку українцям - ми можемо забути деякі помилки", - сказав він.

Своєю чергою колумніст Джош Рогін зазначив, що Байден дав Україні все, крім найголовнішого. Йдеться про дозвіл бити американською зброєю вглиб території РФ.

"Якщо наступного року адміністрація Трампа таки спробує тиснути на Україну до переговорів з Росією, рука України має бути якомога сильнішою. Лише з цієї причини команда Байдена тепер має дати Києву довший повідок для дій. Зняття обмежень щодо України також врятувало б життя — і мало б політичний сенс", - наголосив він.

Вас також можуть зацікавити новини: