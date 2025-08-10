Генсек НАТО розповів, що Путін та Трамп будуть обговорювати не тільки території, а й торкнуться питання гарантій безпеки.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вважає, що запланована на п’ятницю, 15 серпня на Алясці зустріч президента США Дональда Трампа та кремлівського диктатора Володимира Путіна стане своєрідним тестом на серйозність його намірів, пише ABC News.

"Наступна п'ятниця буде важливою, тому що вона буде присвячена перевірці Путіна, наскільки він серйозно налаштований покласти край цій жахливій війні", – сказав Рютте.

Генсек НАТО також підкреслив, що Україна має сама вирішувати своє майбутнє.

"Що стосується повномасштабних переговорів, то сподіваймося, що п'ятниця стане важливим кроком у цьому процесі. ... Йтиметься про територію. Йтиметься, звичайно, про гарантії безпеки, але також про абсолютну необхідність визнати, що Україна сама вирішує своє майбутнє, що Україна має бути суверенною державою, яка самостійно вирішує своє геополітичне майбутнє — звичайно, без будь-яких обмежень щодо чисельності своїх збройних сил. А для НАТО – не мати обмежень щодо нашої присутності на східному фланзі", - сказав політик.

За словами Рютте, Трамп хоче припинити російську військову агресію проти України. При цьому, він визнав, що наразі Росія фактично контролює частину українських територій.

"Питання полягатиме в тому, як рухатися далі після припинення вогню, включаючи те, що це означає з точки зору гарантій безпеки для України", – пояснив Рютте.

Вказується, що Трамп нещодавно запропонував "обмін територіями" як частину потенційної мирної угоди. Однак, президент України Володимир Зеленський заявив, що проти передачі будь-якої української території, зокрема східного регіону Донбасу, з метою досягнення перемир'я.

Також Зеленський додав, що Київ повинен бути присутнім на переговорах. Окрім цього, кілька європейських країн також заявили, що мирні переговори не повинні відбуватися без участі України.

Реакція політиків на зустріч Трампа та Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Україна наразі не здатна вигнати зі своїх територій росіян, проте й російські окупанти не можуть захопити нові території. Саме тому, вважає Грем, мирна угода передбачатиме територіальні поступки з обох сторін. При цьому, американський політик вважає, що військову допомогу Україні слід продовжувати надавати, бо це гарантуватиме мир.

Також ми писали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що президент України Володимир Зеленський має бути присутнім на зустрічі президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці. Він вважає, що неправильно обговорювати територіальні питання в обхід Європи та України. Мерц також додав, що події на Алясці не повинні залишитися без наслідків.

