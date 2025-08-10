У ній йдеться, що досягти миру в Україні можна дипломатичним шляхом, але продовжуючи тиск на Кремль.

Європейські лідери, включно з президентами Франції, Фінляндії, прем'єр-міністрами Польщі, Великої Британії, Італії, а також канцлером Німеччини та головою Єврокомісії, зробили спільну заяву перед запланованою зустріччю президента США Дональда Трампа і кремлівського диктатора Путіна.

У ній ідеться, що вони вітають зусилля Трампа, спрямовані на припинення війни в Україні та досягнення "справедливого і міцного миру". Також у заяві, опублікованій на сайті президента України, ідеться про те, що в ЄС є переконання, що успіху в цьому напрямі можна досягти, якщо поєднати активну дипломатію, підтримку України та тиск на РФ.

"Ми готові підтримувати цю роботу як дипломатично, так і через збереження нашої суттєвої військової та фінансової допомоги Україні, зокрема через роботу коаліції охочих, а також через збереження та запровадження обмежувальних заходів проти Російської Федерації", - йдеться на сайті.

Лідери Європи наголосили, що дипломатичне рішення зрештою має захистити життєво важливі безпекові інтереси України та всього континенту - це стосується, зокрема, надійних гарантій безпеки Україні. Також у заяві йдеться про те, що Україна має свободи вибору своєї долі, а переговори, якщо вони змістовні, можуть відбутися лише за умови припинення вогню або за зменшення інтенсивності бойових дій на фронті.

"Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Поточна лінія зіткнення має стати відправною точкою переговорів", - також ідеться в їхній спільній заяві.

Зеленський відреагував у Telegram на заяву лідерів Європи, заявивши, що Україна "цінує і повністю підтримує" ці слова. Він також ще раз наголосив, що закінчення війни в Україні має бути "чесним".

Європа в контексті майбутньої зустрічі Трампа і Путіна

Раніше УНІАН повідомляв, що Європа та Україна намагаються вплинути на план зустрічі Трампа з Путіним. Вони наголосили, що ні Вашингтон, ні Москва не можуть укладати угоду "за спиною Києва або Європи", яку Трамп вважає відповідальною за безпеку України після врегулювання.

Крім того, вони висунули свій мирний план із "червоними лініями". Зокрема, у пропозиції Європи йдеться про те, що території можуть обмінюватися тільки на взаємній основі, тобто якщо Україна виведе війська з одних регіонів, Росія має вивести війська з інших.

