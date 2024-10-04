Українській владі потрібно пояснити, що важливо для польської сторони, наголосив голова польського Міноборони.

Якщо Волинська трагедія не обговорюватиметься в Україні в тому річищі, яке вважає правильним польська влада, то в Польщі нібито зростатимуть антиукраїнські настрої.

Таку заяву зробив міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш під час інтерв'ю wiadomosci.wp.pl. "Я не змінюю своєї думки, хоча бачу, що у президента Дуди (президент Польщі Анджей Дуда, - Ред.) вона інша. Україна не увійде до Європейського Союзу, не буде моєї згоди, якщо вона не розв'яже питання Волині", - заявив він.

Чиновник додав, що жертви Волинської трагедії мають бути ексгумовані, необхідно провести поминки. "Вступ до Європейського союзу - це дія для розвитку, для підвищення рівня функціонування держави. Для цього мають бути виконані певні умови, не тільки економічні, а й підхід до правди, до історії", - підкреслив співрозмовник.

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Глава Міноборони Польщі також "кинув камінь у город" колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. "Історія - не для істориків, як сказав міністр Кулеба, - це найгірше формулювання, яке можна використовувати", - вважає Косиняк-Камиш.

За його словами, українській стороні потрібно пояснити, що важливо для польської влади:

"Антиукраїнські настрої зростатимуть, якщо можновладці не поставлять питання про Волинь на обговорення. Волинь була показана, відкрита фактично в останні роки, до цього була змова мовчання".

Співрозмовник також дорікнув українцям у тому, що вони нібито більше не пам'ятають про ту велику допомогу, яку польська сторона надала їм на початку повномасштабного вторгнення РФ. "...Польща першою допомогла військовим обладнанням, це була дуже велика допомога", - наголосив він.

Раніше Анджей Дуда відреагував на слова Владислава Косиняка-Камиша щодо того, що "якщо питання Волині не буде вирішено між Варшавою і Києвом, то Україні немає місця в ЄС". На його думку, якщо хтось каже, що блокуватиме доступ України до Євросоюзу, то він тим самим вписується в політику російського диктатора Володимира Путіна.

Важливі новини - що потрібно знати про відносини України та Польщі

Нагадаємо, влітку минулого року польський Сейм (нижня палата парламенту) схвалив постанову з нагоди 80-х роковин Волинської трагедії, яку в Польщі називають "Волинською різаниною".

У документі стверджується, що 11 липня 1943 року на Волині стався кульмінаційний момент "геноциду", який нібито спланували очільники Організації українських націоналістів для знищення поляків на південно-східному прикордонні, у тому числі Люблінщини, Підкарпаття та Полісся. У постанові є заклик до "визнання провини".

Новий глава МЗС України Андрій Сибіга на початку листопада 2024 року заявив, що українська сторона готова обговорювати з польською владою спільну історію, зокрема, й Волинську трагедію.

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