Герасим'юк пояснила, у який спосіб закон допомагатиме протидіяти російській пропаганді, і чим цей закон важливий для євроінтеграційності України.

Верховна Рада прийняла довгоочікуваний закон "Про медіа" (№2693-Д). Документ має забезпечити конкурентний медіаринок з чіткими правилами для всіх, а також надати незалежному регулятору повноваження швидко реагувати на порушення.

Як розповіла у програмі "Факти ICTV" голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення Ольга Герасим'юк, під визначення "онлайн-медіа" підпадатимуть не всі.

"Онлайн-медіа – це не блогери, це не особисті сторінки, це не особисті акаунти, це ті, хто себе зареєструє як онлайн-медіа, добровільно. Це означає, що ті, хто так себе зареєструє, вони насолоджуватимуться перевагами офіційних медіа, які також прописані у законі. Хто не захоче реєструватися, працюватиме так. Хоча, якщо вони порушуватимуть закони України, а саме у таких аспектах, як дезінформація, заклики до війни, насильства тощо, вони також відповідатимуть за законом", – пояснила Герасим'юк.

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Голова Нацради з питань телебачення та радіомовлення зазначила, що блокування онлайн-платформ здійснюється лише за рішенням суду.

Крім того, Герасим'юк розповіла, у який спосіб закон допомагатиме протидіяти російській пропаганді.

"Є цілий 9 розділ, який внесений у цей законопроєкт, в якому прописані усі ті можливості, яких раніше у нашому законі не було. Наше законодавство, яким ми зараз керуємось, було створене у першій половині 90-х років минулого століття. І, відповідно, воно було чудове на початок століття. І тоді ніхто не думав про те, що почнеться така війна. До речі, воно було добре і тоді, коли у нашій країні уже йшла підготовка силами ззовні й внутрішніми слугами кремля до цієї війни. Це законодавство було добре і тим людям, оскільки воно не дозволяло боротися з дезінформацією. Сьогодні це неможливо", – зазначила вона.

Водночас закон про медіа важливий і для євроінтеграційності України.

"По-перше, ми зараз кандидати до вступу в Європейський Союз, і цей закон – він якраз одна з тих вимог, виконання яких ми повинні продемонструвати, щоб кандидатство було підтверджене", – підсумувала Ольга Герасим'юк.

Закон про медіа

27 грудня 2019 року група народних депутатів зареєструвала в Верховній Раді законопроект про медіа (№2693).

Як повідомила заступник голови Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук, законопроект націлений на захист споживачів інформації від будь-яких проявів російської пропаганди чи намагання видавати російську пропаганду за українські медіа.

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