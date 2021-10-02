Жінка раніше мала проблеми з наркотиками.

Страшна трагедія сталася в польському Любліні. Жінка задушила трьох своїх дітей.

Про це повідомляє wiadomosci.wp.pl.

Тіла восьмимісячної та дворічної дівчинки, а також чотирирічного хлопчика знайшла бабуся, коли прийшла в гості. Діти лежали без ознак життя на ліжку.

Прибулі на виклик медики лише констатували смерть. Правоохоронці затримали матір дітей, яка зізналася у вбивствах.

Читайте такожУкраїнка народила в Польщі четверню, але влада хоче розлучити її з чоловіком: нові подробиціЗа даними місцевих ЗМІ, жінці 26 років й раніше вона у неї були проблеми з наркотиками. При цьому на момент вбивства вона була твереза. Її затримали та відправили в нейропсихіатричну лікарню. До неї приставили охорону.

У соцмережах жінка постійно публікувала фото дітей та писала, як любить їх дітей та як вони їй важливі.

1 жовтня підозрювану допитали, після чого пред'явили їй звинувачення. За кожне вбивство їй загрожує від 8 років до довічного ув'язнення.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпрі сталася трагедія - жінка вирішила вчинити самогубство і вбити свого маленького сина. 39-річна мати зробила собі і дитині смертельний укол. Хлопчик помер, а сама вона вижила.

Бабуся, яка знайшла матір і дитину, живе окремо і прийшла просто провідати дочку і онука. Біля жінки і дитини лежали шприци та ампули від невідомого препарату. Горе-мати працювала фармацевтом.

Автор: Анастасія Горбачова