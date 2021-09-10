Жінка хотіла вкоротити собі віку та забрати з собою хлопчика, проте сама залишилася живою.

У Дніпрі сталася трагедія - жінка вирішила скоїти самогубство та вбити свого маленького сина. 39-річна матір зробила собі та дитині смертельний укол. Хлопчик помер, а сама вона вижила.

Про це повідомив Відділ комунікації на сайті поліції Дніпропетровської області.

9 вересня поліцейські отримали повідомлення від медиків місцевої лікарні. Вони розповіли, що до медичного закладу потрапив маленький хлопчик, у якого було гостре отруєння лікарськими препаратами.

Правоохоронці з'ясували, що дитина отримала укол від своєї матері, яка хотіла померти і вбити свого сина. Хлопчика, якому був 1 рік та 7 місяців, лікарі врятувати не змогли. Жінка вколола йому та собі сильнодіючі ліки.

"Бабуся першою прийшла до квартири та побачила доньку з онуком без свідомості. Також літня жінка виявила залишки медикаментів та передсмертну записку. Вона одразу викликала швидку й намагалася реанімувати дитину", - розповіли у поліції.

Читайте такожНа Запоріжжі сталась бійка між хірургом та батьком малого пацієнта (відео)39-річна жінка вижила, наразі вона знаходиться у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство дитини. Чому жінка хотіла скоїти самогубство та з яких причин вона наважилася зробити сину смертельний укол - в прес-службі не повідомляють.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Дніпрі від жорстокості літньої жінки постраждав хлопчик. Мешканка міста вдалася до побиття та агресії через те, що дитина грала у м'яч на подвір'ї "чужої" багатоповерхівки.

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Автор: Поліна Кузенко