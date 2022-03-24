Венедиктов має намір звернутися в правоохоронні органи.

Колишньому головному редактору радіостанції "Ехо Москви" Олексію Венедиктову підкинули під двері свинячу голову в перуці.

Про це журналіст розповів у своєму телеграм-каналі.

Також на дверях залишили наліпку з українським гербом та антисемітським написом німецькою мовою.

"Чому ж не шестикутна зірка на двері моєї квартири? Вони вирішили залякати мене і мою сім'ю? Мене, якого дудаєвські бойовики водили на розстріл?", - обурився Венедиктов.

Венедиктов має намір звернутися в правоохоронні органи. За словами журналіста, свинячу голову підкинула "людина у формі Delivery Club" (найбільший сервіс доставки їжі і продуктів в Росії).

На початку березня Генпрокуратура РФ обмежила доступ до всіх ресурсів "Ехо Москви". Після цього рада директорів станції прийняла рішення про ліквідацію радіостанції. Венедиктов покинув посаду головного редактора і повідомив, що тепер буде займатися розвитком історичних проектів.

Вас також можуть зацікавити новини: