Росія все ще не готова погодитися на повне перемир'я, наголошується в статті.

Президент України Володимир Зеленський використав зустріч із Дональдом Трампом на похоронах Папи Римського Франциска, щоб розпочати дипломатичну кампанію з метою перешкодити наміру США припинити війну на вигідних для Москви умовах, пише The Washington Post.

Видання нагадує, що розмова Трампа і Зеленського у Ватикані в суботу стала їхньою першою особистою зустріччю після лютневої перепалки в Овальному кабінеті, і після цієї розмови Трамп пригрозив новими санкціями проти Росії.

"Інтимна обстановка у Ватикані різко контрастувала з хаосом на зустрічі в Овальному кабінеті, на якій Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс лаяли Зеленського перед журналістами", - зазначає WP.

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Білий дім намагається терміново виконати передвиборчу обіцянку Трампа про якнайшвидше припинення війни, але досі не зміг домогтися прогресу. Цього місяця США представили "остаточну пропозицію": Вашингтон визнає незаконну анексію Росією Кримського півострова і визнає інші територіальні завоювання, а також послабить санкції, якщо припиняться бойові дії.

Ця проросійська пропозиція приголомшила Україну та її європейських союзників, зазначається в статті. Європейські лідери підготували текст, спрямований проти пропозиції США, в якому були враховані деякі з основних проблем України. Однак поки неясно, чи готовий Вашингтон розглянути новий текст.

Водночас у Росії, яка зберігає військову перевагу на лінії фронту, мало причин припиняти бойові дії, зазначає WP.

Також неясно, який документ або ультиматум спецпредставник Трампа Стів Віткофф міг представити Путіну в п'ятницю. При цьому в суботу прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін "готовий відновити переговори без будь-яких попередніх умов".

"Ця заява, очевидно, свідчить про те, що Росія все ще не готова погодитися на повне перемир'я напередодні переговорів. З такого глухого кута буде важко вийти", - зазначає видання.

Дипломатичні взаємодії на похоронах Папи Римського

Як писали ЗМІ, Ватикан порушив протокол, щоб забезпечити президенту України Володимиру Зеленському місце в першому ряді на похороні Папи Франциска поряд із президентами США і Франції Дональдом Трампом і Емманюелем Макроном.

Також президент Естонії Алар Каріс розповів, що на похороні Папи Римського Франциска сидів поруч із президентом США і його дружиною, а після церемонії вони поспілкувалися. При цьому під час розмови

Трамп пообіцяв, що США не будуть виходити з переговорного процесу щодо України.

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