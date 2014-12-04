206 бійців АТО стали інвалідами

Про це він заявив під час зустрічі з людьми з обмеженими можливостями, повідомляє прес-служба Глави держави.

"Я не хочу, щоб в Україні більше використовувалося слово "інвалід". Я хочу, щоб ставлення було таке, як в країнах Європейського Союзу", – заявив він.

За словами Президента, йдеться про забезпечення доступу людей з обмеженими можливостями до громадських місць, закладів освіти, охорони здоров'я, про забезпечення таких людей робочими місцями, створення для них рівних можливостей з іншими громадянами. Порошенко відзначив той факт, що вже є інституції, котрі намагаються полегшити життя людям з обмеженими можливостями і "демонструють таке ставлення, якого вони заслуговують".

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Президент висловив переконання, що вирішення питань людей з обмеженими можливостями буде одним із пріоритетних у роботі нового Уряду і наголосив, що готовий всіляко сприяти цьому. "Я готовий дієво підтримати роботу громадянського суспільства у цьому напрямку", – сказав він.

Порошенко нагадав, що в Україні нині майже 3 млн громадян з інвалідністю поки що відчувають себе виключеними з повноцінного життя суспільства і чекають на ці кроки.

Особливу увагу президент звернув на учасників антитерористичної операції, які отримали інвалідність внаслідок поранень. Це вже 206 бійців. Глава держави від імені українського народу подякував всім героям "за виявлену силу духу, патріотизм".

Президент акцентував увагу на необхідності вирішення проблем учасників АТО, зокрема – надання статусу учасника бойових дій, і наголосив, що вимагає від нового Уряду негайного їх вирішення. Він також зазначив, що держава опікується питаннями протезування учасників АТО та порушує перед міжнародними партнерами питання надання їм медичної допомоги, реабілітації за кордоном.