Бойовик на допиті розповів про псковських десантників, які намагалися захопити Георгіївку: по шиї огребли так, що мамо не горюй (відео)

На оприлюдненому СБУ відео, російський бойовик на прізвисько "Волчара" розповідає, що є уроженцем міста Орла, на Донбас приїхав воювати в складі "ЛНР", наслухавшись пропаганди російського телебачення.

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"Нас було два взводи, мінялися добу через добу, поки не взяли Георгіївку і Лутугіне (Луганська область)", сказав він, уточнивши, що брали ці населені пункти з допомогою псковських десантників, чисельністю близько 200 чоловік.

Крім цього, затриманий бойовик розповів, що псковські десантники не мали ніяких розпізнавальних знаків.