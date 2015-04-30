Бойовик на допиті розповів про псковських десантників, які намагалися захопити Георгіївку: по шиї огребли так, що мамо не горюй (відео)
Затриманий на Донбасі громадянин Російської Федерації, який воював на боці бойовиків, розповів про участь у конфлікті регулярних російських військ, зокрема з Псковської дивізії.
На оприлюдненому СБУ відео, російський бойовик на прізвисько "Волчара" розповідає, що є уроженцем міста Орла, на Донбас приїхав воювати в складі "ЛНР", наслухавшись пропаганди російського телебачення.
Читайте такожГенпрокуратура РФ засекретила дані про обставини загибелі псковських десантників (документ)
"Нас було два взводи, мінялися добу через добу, поки не взяли Георгіївку і Лутугіне (Луганська область)", сказав він, уточнивши, що брали ці населені пункти з допомогою псковських десантників, чисельністю близько 200 чоловік.
Крім цього, затриманий бойовик розповів, що псковські десантники не мали ніяких розпізнавальних знаків.
Російський бойовик «Волчара» розповідає про участь російських військових у бойових діях на території УкраїниPosted by The Security Service of Ukraine on Thursday, 30 April 2015