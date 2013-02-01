Керівництво ООН відвідало базу українських миротворців у Демократичній Республіці Конго

Представники штаб-квартири ООН провели огляд інфраструктури базового табору українських миротворців, перевірили роботу медичного госпіталю першого рівню, об’єкти тилу та служб озброєння, оглянули місця проживання військовослужбовців. Особливу зацікавленість у керівництва Місії викликав православний храм, який українські миротворці нещодавно відкрили у своєму таборі.

Під час брифінгу, командир 18-го окремого вертолітного загону ЗС України полковник Володимир Пастухов доповів про завдання Місії ООН, які покладені на український контингент та особливості їх виконання в цьому регіоні.

За словами Джини Касар українські вертолітники ще раз доказали, що вони є прикладом організованості та професіоналізму. Почесні гості побажали українським миротворцям з честю виконати всі завдання Місії ООН та повернутися своєчасно додому.