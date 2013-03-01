Делегація Академії Cухопутних військ презентує ВНЗ на виставці
Цими днями у Виставковому центрі “КиївЕкспоПлаза” проходить IV Міжнародна виставка “Сучасні заклади освіти – 2013”.
Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, серед багатьох вишів участь у масштабному заході взяла і делегація Академії сухопутних військ імені Гетьмана Петра Сагайдачного, що у Львові.
Захід має на меті ознайомити студентів, учнів та їх батьків з умовами вступу до закладів освіти, міжнародними освітніми програмами, а також допомогти абітурієнтам з вибором місця подальшого навчання.
До складу делегації Академії сухопутних військ увійшли не лише офіцери та науково-педагогічні працівники, але й курсанти навчального закладу. Очолює її заступник начальника Академії з навчальної роботи – начальник навчального відділу полковник Андрій Слюсаренко.
– Ми презентуємо один із найкращих сучасних військових вишів. Приємно, що інтерес відвідувачів виставки до нашої Академії сухопутних військ чималий, – розповів полковник Андрій Слюсаренко.