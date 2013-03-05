Українські та білоруські військові обговорили перспективи співробітництва

Українську військову делегацію очолював начальник оперативного управління – заступник начальника штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил (ПС ЗС) України генерал-майор Віктор Гамора. Іноземну делегацію представляв начальник штабу – перший заступник начальника авіації управління авіації військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Збройних Сил Республіки Білорусь полковник Георгій Кудрявцев.

Метою зустрічі стало проведення конференції на тему розроблення концепції тактичного навчання чергових сил обох країн з протиповітряної оборони, яке заплановане на 2013 рік.

Делегації обмінялися досвідом в питаннях забезпечення безпеки в повітряному просторі та обговорили перспективи подальшого співробітництва. Представники делегацій розглянули пропозиції щодо організаційних питань проведення заходів (термінів, формату, місця проведення), які необхідно спланувати для подальшої підготовки та проведення навчання.

Візит іноземної військової делегації військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони Збройних Сил Республіки Білорусь в Україну триватиме до 6 березня.