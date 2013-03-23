До розчистки снігу в районі приєдналися самбірські сапери

До командира 703-го інженерного полку полковника Олександра Корольова 22 березня знову завітали представники Самбірської районної державної адміністрації з офіційним зверненням від голови Самбірської РДА Івана Білака про надання допомоги у розчищенні доріг району від снігових заметів.

Ще зовсім недавно воїни-сапери виконали чималий обсяг роботи щодо звільнення від снігових заметів сіл району, подолавши при цьому 264 кілометри доріг. Як завжди, і цього разу рішення про допомогу місцевому населенню було прийнято негайно.

Зважаючи на те, що в частині вже працювала група щодо надання допомоги у надзвичайних ситуаціях на БАТ-2 на чолі із командиром інженерно-дорожнього взводу старшим прапорщиком Василем Павлішем, для виконання завдання полковник Олександр Корольов прийняв рішення додатково виділити до її складу двох механіків-водіїв БАТ-2: старшого сержанта Ігоря Войтовича та сержанта Івана Попика.

Роботу група розпочала о 4-й години ранку 23 березня у напрямку Старого Самбора. Вже до 10-ї години самбірські сапери розчистили від снігових заметів 62 кілометри дорожнього полотна, “визволивши” при цьому населені пункти Стрілковичі, Ваньовичі, Дубрівка, Гуменець, Ралівка, Чуква, Воля Блажівська, Блажів, Звір, Сприня, Монастирець, Лукавиця, Черхава, Лопушино, Вільшаник та Нагірне.