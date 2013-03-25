Курсанти випускного курсу Військової академії провели польові заняття в Одесі

Як повідомили УНІАН в прес-службі Міноборони, упродовж тижня четвертокурсники військового вишу на практиці виконували завдання, пов’язані зі специфікою подальшого проходження служби на офіцерських посадах.

Зокрема, із використанням наметового фонду та технічних засобів речової і продовольчої служби на спеціально обладнаних навчальних місцях вони відпрацювали питання щодо розгортання батальйонного пункту харчування, польової лазні та майстерні з ремонту речового майна. А також готували їжу в польових умовах, здійснили миття особового складу, ремонт обмундирування і взуття та продемонстрували рівень тактичного мислення у ході проведення командно-штабного навчання.

За словами начальника кафедри тилового забезпечення військового вишу підполковника Дениса Лісовенка, проведене тижневе польове заняття вкотре наочно засвідчило про належний рівень фахової підготовки майбутніх офіцерів, що, на його переконання, є важливим чинником на шляху їхнього подальшого становлення у військах.