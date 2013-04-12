Заступник Міністра оборони взяв участь у засідання комісії з надзвичайних ситуацій

Захід відбувся під головуванням віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула. Також у роботі засідання взяли участь перший заступник Міністра оборони України Олександр Олійник, представники оборонного відомства, військових установ та частин, що дислокуються в області.

Засідання було зумовлене повідомленням Укргідрометцентру, в якому йшлося про те, що 12-14 квітня у краї слід очікувати сильних дощів, внаслідок чого на річках може сформуватися чергова хвиля підйому рівнів води на 0,8-2 метри порівняно з поточними відмітками.

Насамперед комісія перевірила хід проведення протипаводкових заходів, було зроблено обліт регіону, перевірено готовність водозахисних дамб та районів у басейні річки Тиса.

– Ми оглянули з вертольоту і під час посадок ключові ризиковані точки, – це басейн річки Тиса, дамби, накопичувальні об’єкти, в котрі надходить вода з гір. Було прийнято рішення починати скидання вод меліоративними каналами, – розповів під час брифінгу журналістам Олександр Вілкул. – Ми контролюємо діяльність органів місцевої влади, МНС з підготовки до пропуску паводку у районі як річки Тиса, так і інших територій, де це необхідно. Зараз у постійному цілодобовому режимі працює штаб у Закарпатській області. Забезпечений цілодобовий моніторинг. Щогодини ми у Києві отримуємо інформацію щодо паводкової ситуації на Закарпатті.

– Хоча снігу в горах ще досить багато, але судячи з паводкової ситуації, стану водозахисних споруд і прогнозів синоптиків, цієї весни на Закарпатті паводку не буде, – резюмував голова Закарпатської облдержадміністрації Олександр Ледида.

Також відбулося заслуховування посадових осіб у межах виїзного засідання. Зокрема, начальник басейнового управління водних ресурсів річки Тиса Володимир Чіпак доповідав про те, що у Закарпатській області гідрологічна ситуація контролюється у постійному режимі за допомогою сучасної Автоматизованої інформаційно-вимірювальної системи Тиса (АІВС ТИСА).

– Вона складається з 54 автоматизованих вимірювальних станцій. З них 48 знаходяться на території України, 6 – на території Угорщини. Це приклад міждержавної співпраці з моніторингу паводків. Такий підхід забезпечує якісний моніторинг ситуації та дозволяє проводити превентивні заходи, – доповнив доповідь Олександр Вілкул.

Також Віце-прем’єр-міністр України поставив завдання під час проходження повені та паводків забезпечити безперебійну роботу польдерних насосних станцій. Зокрема, на Закарпатті на відкачці паводкового стоку на польдерних меліоративних системах 25-ма стаціонарними насосними станціями щодоби відкачується 3,0-3,5 млн кубічних метрів води. Із початку паводка відкачано вже 72,3 млн кубічних метрів паводкових вод (для порівняння – за 2012 рік було відкачано 13,0 млн метрів кубічних паводкових вод).

Для оперативного реагування в умовах повені в Закарпатській області працює міжвідомче угруповання сил у складі 1775 осіб. Залучено 320 одиниць техніки та рятувальних засобів, організовано чергування вертольоту. Обласний штаб працює в цілодобовому режимі.

До міжвідомчого угруповання сил включені працівники від Держслужби України із надзвичайних ситуацій, Міноборони, УМВС, Басейнового управління водних ресурсів річки Тиси, підрозділів спеціальної служби транспорту Мінінфраструктури, Міненерговугілля.

Підготовлено 31 засіб подолання водних перешкод, 63 одиниці важкої та інженерної техніки, 149 одиниць насосного обладнання, 13 автономних електростанцій, 49 транспортних засобів, 10 одиниць рятувальної техніки, пункти життєзабезпечення та піротехнічні розрахунки.

У разі необхідності територіальне угруповання буде підсилене за рахунок сил із резерву Державної служби, який сформовано в Хмельницькій, Вінницькій, Житомирській областях. Це 300 осіб особового складу, 55 одиниць різного призначення та 40 одиниць насосного обладнання.

Довідка.

Міжвідомче угруповання сил

Державною службою з надзвичайних ситуацій у рамках Плану пропуску повені та сходження криги у 2013 році для реагування на можливі надзвичайні ситуації, пов’язані із підтопленням населених пунктів і територій держави, сформовано міжвідомче угруповання сил загальною чисельністю близько 42 тис. 500 осіб особового складу, понад 5 тис. одиниць техніки, у тому числі понад 3 тис. 400 одиниць основної техніки, 650 засобів подолання водних перешкод, 90 піротехнічних розрахунків та 8 одиниць авіаційної техніки.

Безпосередньо у Карпатському регіоні, куди входить Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська та Чернівецька області, міжвідомче угруповання сил включає понад 6 тис. 300 чоловік, 700 одиниць основної техніки, 100 засобів подолання водних перешкод, більше 200 одиниць насосного обладнання та 9 піротехнічних розрахунків.

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій

27 березня 2013 року на засіданні Кабінету міністрів було прийнято рішення щодо призначення віце-прем’єр-міністра України Олександра Вілкула головою Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Основним завданням комісії є організація та координація робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, забезпечення безпеки життєдіяльності громадян. В комісію входять Голова Державної служби з надзвичайних ситуацій, керівники Міністерства оборони, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, Міністерства промислової політики, Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства закордонних справ, Міністерства інфраструктури, Міністерства фінансів, Державної санітарно-епідеміологічної служби, СБУ, Державного комітету телебачення і радіомовлення, Державного космічного агентства. За згодою до комісії можуть входити керівники Ради національної безпеки і оборони України, Національної академії наук, Федерації профспілок, а також Президент Товариства Червоного Хреста України.