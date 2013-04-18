Українські миротворці в Ліберії та Конго провели перевірку аварійно-рятувальних засобів

– Рятувальник в погонах має грамотно та оперативно виконати своє завдання, зокрема надати першу медичну допомогу, евакуювати постраждалих без затримки, – зазначив начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби загону полковник Сергій Роміцин. – Для цього під час підготовки ми йшли від простішого до складного. Виконали практичні вправи пошуково-рятувальних робіт вдень та вночі на суші, відпрацьовуючи дії з безпарашутного десантування з вертольота Мі-8 за допомогою бортової лебідки. Проте цього разу тренування було складніше – над водною поверхнею.

Після отримання завдання екіпажі на Мі-8 вилетіли у ймовірний район прибережної смуги Атлантичного океану з рятувальною парашутно-десантною групою на борту. Найперше пілоти повинні були знайти місце знаходження постраждалих та розпочати рятувальну операцію.

Рятівники відпрацювали на практиці десантування спеціального надувного човна до тих, хто зазнав лиха на водній поверхні, десантування у водолазному спорядженні на водну поверхню штурмовим способом з 5-метрової висоти під час руху вертольота, евакуацію постраждалих на борт вертольота за допомогою бортової лебідки. У ході десантувань здійснювалася послідовність спільних дій екіпажу вертольота і рятувальників. Кожному належало виконати свою функцію, і від цього залежав успіх усього заходу.

– Утримати вертоліт на висоті в одному місці над водною поверхнею складніше, ніж наприклад над джунглями, де можна прив’язатися до орієнтиру – обраної верхівки дерев, – розповідає заступник командира 56-го окремого вертолітного загону підполковник Віталій Цапко. – Підйом потерпілих на борт здійснювався за допомогою бортової лебідки, якими обладнано всі Мі-8МТ окремого вертолітного загону. При цьому слід зменшити вплив на людину повітряних потоків, створюваних обертовими гвинтами.

Протягом тренування екіпажі на вертольотах Мі-8 вдосконалили навички виконання польотів під час пошуково-рятувальних робіт з режиму висіння над водною поверхнею вдень, польоти в зону на гранично малих висотах.

Після того як вертоліт Мі-8 здійснив посадку, українські військові лікарі 56 окремого вертолітного загону разом із медичними фахівцями пакистанського контингенту відпрацювали алгоритм дій при евакуації постраждалих до лікувального закладу.

А у ДР Конго українські миротворці окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації у цій африканській країні розпочали чергову перевірку аварійно-рятувальних засобів на авіаційній техніці.

Роботи проводяться фахівцями пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби окремого вертолітного загону на місці стоянки вертольотів Мі-24, що в аеропорті міста Гома. Зокрема, перевіряються справність аварійних радіостанцій та автоматичних приладів для примусового відкриття парашуту в повітрі, аварійно-рятувальні запаси, які використовують льотним складом в разі екстреної посадки. Також буде здійснено перекладку рятувальних парашутів С-4У та ПН-58.

Як зазначив начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служби окремого вертолітного загону підполковник Валерій Сичов, в умовах виконання завдань Місії ООН, у важких умовах африканського клімату та високогір’я особлива увага льотного складу звертається на відпрацювання практичних дій в разі нештатних ситуацій.

Така перевірка аварійно-рятувальних засобів на вертольотах Мі-24 та проведення регламентних робіт пошуково-рятувальною і парашутно-десантною службою окремого вертолітного загону на кожному вертольоті проводяться кожні три місяці.