Французькі військові льотчики похвалили рівень підготовки українських курсантів-пілотів

Основна мета візиту іноземних військових на Харківщину полягала в обміні досвідом з питань підготовки льотного складу. Протягом декількох днів закордонні гості знайомили українських військових з організацією підготовки фахівців льотного складу Французької Республіки.

– Нам було цікаво дізнатися про французьку методику наземної підготовки курсантів до польотів, порядок використання та можливості їхніх тренажерів, критерії розподілу курсантів за родами авіації тощо, – зауважив ТВО начальника ХУПС полковник Андрій Алімпієв.

Авіаційні фахівці університету презентували вітчизняну систему підготовки курсантів-пілотів ХУПС та льотчиків-інструкторів 203-ї навчальної авіаційної бригади, що у Чугуєві.

Під час огляду навчально-матеріальної бази льотного факультету гості ознайомилися з методикою тренажерного навчання курсантів університету. А представник іноземної делегації і досвідчений льотчик – підполковник Жером Кофлар спробував на практиці тренажер реактивного літака Л-39 «Альбатрос». Після завершення віртуального польоту він розповів про свої враження під час польоту.

– Літак дуже маневровий, а сам тренажер дозволяє відпрацьовувати велику кількість вправ з пілотування та бойового застосування. У керуванні він трохи схожий на французький літак типу «Alpha Jet». Дякую за таку технічну можливість, так би мовити, відчути себе українським льотчиком, – поділився враженнями французький льотчик.

Познайомилися іноземці й з комплексним тренажером вертольоту Мі-8МТВ, який дозволяє не тільки імітувати роботу систем перед польотом та у польоті, а також дозволяє моделювати відмови систем у польоті в реальній динаміці.

Про особливості тренажерної підготовки курсантів-льотчиків французькій стороні детально розповів заступник начальника льотного факультету з навчальної роботи підполковник Юрій Полянський.

– У наших спеціалізованих класах хлопці вчаться виконувати польотні завдання та відпрацьовують дії під час виникнення позаштатних ситуацій. Тож ще до початку керування справжньою бойовою технікою вони оволодівають певними навичками пілотування, – розповів підполковник Юрій Полянський.

Також під час робочих зустрічей широко обговорювались питання організації навчання, різних програм міжнародного обміну досвідом.