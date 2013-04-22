Триває підготовка до командно-штабного навчання «Чумацький шлях – 2013»

Наразі триває підготовчий період, під час якого відпрацьовуються деталі навчання та узгоджуються окремі питання взаємодії.

За словами командира 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенанта Ігоря Колесника, ці навчання передбачають дослідження перспективної системи управління протиповітряною обороною держави, набуття перспективними органами управління визначених спроможностей щодо планування застосування та управління угрупованнями військ. Для реального відпрацювання усіх питань взаємодії та управління під час командно-штабного навчання будуть умовно створені два угрупування військ: «Північні» та «Південні».

– У ході командно-штабного навчання будуть розіграні декілька тактичних епізодів, до яких для проведення практичних дій залучатимуться підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіотехнічних військ Повітряних Сил та підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ. Крім спроможності дій та здатності задіяних у навчанні підрозділів виконувати завдання у різних умовах та просторових часових параметрах, досліджуватимуться ефективність використання існуючих зразків озброєння та військової техніки. Відповідно визначатимуться шляхи їх модернізації, удосконалення чи розробки нових, – зазначив командир 13-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України генерал-лейтенант Ігор Колесник.

– Під час цьогорічних навчань ми вперше детально плануватимемо використання та здійснюватимемо управління повітряною компонентою Збройних Сил України, – розповів генерал-лейтенант Ігор Колесник.

Варто зазначити, що лише від 13-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗС України будуть задіяні понад 200 військовослужбовців, а загалом, спільно з військовими частинами, що залучатимуться до навчання – до 3000 військовослужбовців.