У Севастополі триває міжнародний фестиваль «Перемогли разом»

Мета цьогорічного фестивалю – військово-патріотичне виховання молоді, її готовність протистояти будь-яким проявам екстремізму і тероризму, нагадування суспільству про героїзм, мужність і стійкість, проявлені у роки Великої Вітчизняної війни, а також активізація висвітлення у ЗМІ подвигу радянського народу і народів країн антигітлерівської коаліції у розгромі фашистської Німеччини, сприяння підвищенню професійної майстерності творчих працівників телебачення, радіо і кіно.

Оскільки одним із організаторів фестивалю є Міністерство оборони України, основні його заходи проходять за підтримки українських військових моряків. 11 травня учасників і гостей з відкриттям фестивалю привітав командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віце-адмірал Юрій Іл’їн, який є одним із заступників голови організаційного комітету.

– У вас благородна і свята місія – возвеличувати подвиг наших батьків і дідів, повертати імена забутих героїв, – зазначив віце-адмірал Юрій Іл’їн, виступаючи на церемонії відкриття фестивалю. – Переконаний, що незмінна патріотична тональність фестивалю «Перемогли разом» сприятиме героїко-патріотичному вихованню молоді та слугуватиме подальшому єднанню нашого суспільства навколо ідеї миру і взаєморозуміння.

Керівник виду Збройних Сил України побажав учасникам фестивалю «Перемогли разом» подальших творчих успіхів і висловив сподівання на традиційно успішну участь у конкурсі флотських теле- і радіожурналістів.

12 травня учасники фестивалю відвідали з екскурсією протичовновий корвет Військово-Морських Сил Збройних Сил України «Луцьк».