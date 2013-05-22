Міноборони вживає заходів для реалізації надлишкової бронетанкової техніки

Ця техніка є надлишковою для потреб Збройних Сил України. Про це сьогодні, 22 травня, повідомив начальник Центрального бронетанкового управління Збройних Сил України Озброєння Збройних Сил України генерал-майор Роман Башинський.

Відповідно до наказу міністра оборони України від 30.01.2006 №43, протягом 2006 року облік зазначеної техніки було передано до Центру обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України.

Сьогодні на обліку в центрі перебуває 126 танків Т-72 (А, Б-1, Б-1К), 198 танків Т-64 (А, Б-1, Б, БВ), 2 БРЕМ-1Ч, 2 ТРМ-80-1, які зберігаються на території державного підприємства «Харківський бронетанковий завод».

Зазначену техніку включено до Переліку військового майна Збройних Сил України, яке може бути відчужено. Даний перелік затверджений розпорядженням Кабінету міністрів України від 15 серпня 2011 року №1022-р.