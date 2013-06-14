Завершено планування багатонаціонального навчання “Кленова арка – 2013”

Під час заключної плануючої конференції, в якій взяли участь більше 30 представників Збройних Сил України, військових відомств Канади, Польщі та Литовської Республіки, остаточно було узгоджено питання, пов’язані з проведенням цьогорічного навчання.

За словами співкерівника навчання, заступника командира 80-го окремого аеромобільного полку підполковника Володимира Шворака, основу цьогорічного навчання було закладено під час початкової та головної конференцій.

– Перед початком навчання ми зібрались востаннє, щоб остаточно визначитись із тематикою конкретних заходів навчання, вирішити питання матеріально-технічного та медичного забезпечення, фінансування, проходження митного контролю тощо, — зазначив офіцер.

Цьогорічний захід буде суттєво відрізнятись від попередніх за масштабами. Командно-штабна фаза залишиться у форматі роботи штабів багатонаціонального батальйону та рот, а під час польової, на відміну від попередніх років, коли навчання проводились у форматі однієї багатонаціональної роти, цього разу виконуватиме завдання багатонаціональний батальйон, до якого увійдуть підрозділи Збройних Сил України, Польщі та Литовської Республіки.

Основними завданнями “Кленової арки – 2013” стануть підготовка штабу багатонаціонального батальйону та особового складу підрозділів до проведення операцій з підтримання миру в умовах міста. Зокрема, військові інструктори Збройних сил Канади навчатимуть українських, польських та литовських військовослужбовців діяти в різних ситуаціях під час конвоювання та здійснення патрулювання, виявляти та знешкоджувати саморобні вибухові пристрої, а також протистояти супротивнику в міських умовах.

Проведення навчань серії “Кленова арка” може стати важливим етапом у створенні литовсько-польсько-української бригади. У разі підписання відповідних угод це миротворче з’єднання буде виконувати завдання із підтримки миру в тих куточках нашої планети, де в цьому буде потреба та згідно з міжурядовими рішеннями країн-учасниць.

Варто додати, що цьогорічне навчання серії “Кленова арка” відбуватиметься на базі Міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ, що на Львівщині.

За словами начальника Академії генерал-лейтенанат Павла Ткачука, “Кленова арка –2013” буде вже другим у цьому році маштабним міжнародним заходом із підготвки військ, який відбуватиметься на польовій навчально-матеріальній базі цього вишу.

На переконання генерал-лейтенанта Павла Ткачука, проведення міжнародних навчань різного ґатунку, у яких активно беруть участь і вихованці вищого військового навчального закладу, є невід’ємною складовою підготовки висококваліфікованих офіцерів для Збройних Сил України.