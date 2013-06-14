У Криму тривають польові навчання з бойовою стрільбою

Загалом військовими заплановано здійснити 11 тисяч бойових пусків реактивних – артилерійських снарядів.

Під час польового виходу проведено бойову злагодженість зведеного підрозділу, відпрацьовано виконання індивідуальних стрільб офіцерами-артилеристами, набуто навиків практичного керування вогнем молодими офіцерами. Під час чергових стрільб артилеристи подолали своєрідний рубікон. Зведений підрозділ під керівництвом підполковника Олександра Рибця під час залпу зробив 5500-й постріл.

За словами командира Сімферопольської окремої берегової артилерійської групи полковника Дмитра Козаченка, польовий вихід надав усьому особовому складу великий досвід бойової роботи. Розрахунки бойових машин, які до речі на 50% укомплектовані військовослужбовцями служби за контрактом, працюють як механізм годинника, а офіцери-артилеристи готові до виконання поставлених завдань.