У Львові відбулося виїзне засідання представника департаменту фінансів Міноборони

Аби отримати вичерпні відповіді на свої питання фінансового характеру на цей день зареєструвалося двадцять відвідувачів.

За словами начальника відділу – заступника начальника управління з фінансування військових частин та установ Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковника Олександра Клима, основними питаннями, які порушувалися під час прийому, були питання пенсійного забезпечення, соціального захисту, дотримання прав та гарантій, встановлених законодавчими актами.

– Пенсійному забезпеченню було приділено чималу увагу. Воно і не дивно, адже для військових пенсіонерів, членів їх сімей, вдів військовослужбовців воно є основним джерелом існування. Також були питання, що стосувалися диспропорції у виплаті пенсій військовим пенсіонерам в залежності від часу звільнення за однакових умов. Було дано роз’яснення, що на виконання соціальних ініціатив Президента України у три етапи було здійснено підвищення пенсій, призначених відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», крім пенсій військовослужбовців строкової служби та членів їх сімей. Тож з 1 липня 2012 року основний розмір пенсій було підвищено поетапно до 35 відсотків основного розміру пенсії. Таким чином цю диспропорцію вдалося для більшості військових пенсіонерів ліквідувати, – зазначив начальник відділу – заступник начальника управління з фінансування військових частин та установ Департаменту фінансів Міністерства оборони України полковник Олександр Клим.

– Зараз триває робота над вивільненням Збройних Сил України від невластивих їм функцій, зайвої інфраструктури, тож питання соціального захисту військових пенсіонерів були передані органам соціального захисту населення за місцем проживання. Раніше цими питаннями займалися у військкоматах, і було налагоджено якісну систему роботи. Сьогодні ж відділи соціального забезпечення, на яких покладено тепер ці функції, не володіють питанням і підходять до вирішення проблем формально. Можливо, за деякий час все й налагодиться, але наразі по захист військові пенсіонери йдуть до громадських приймалень міністра оборони України. Тож ми їм даємо поради, консультуємо з правових питань, допомагаємо скласти запити, – розповів полковник Олександр Клим.

Один із відвідувачів прийому – ветеран військової служби, інвалід 2 групи полковник у відставці Василь Піддубний позитивно охарактеризував ідею таких виїздів провідних фахівців оборонного відомства:

– Я підтримую таку ініціативу, адже не всі з нас можуть поїхати до Києва та записатися на прийом до керівництва Міністерства оборони України та Генерального штабу. Сьогодні мені розповіли, що є графік, згідного з яким до Львова приїдуть ще й інші фахівці. Це досить зручно не лише для мешканців області, а й Західного регіону.

Традиція прийомів громадян, які стосуються різних актуальних питань компетенції оборонного відомства, існує давно. Як правило, вони відбуваються у Києві та вимагають безпосередньої присутності громадян, а поїздка до столиці не завжди по кишені колишнім захисникам держави. Нова ініціатива спрощує таке спілкування, адже тепер їм запропоновано більш зручну та комунікативну схему для вирішення нагальних питань. Власне, відповідно затвердженого графіку прийом буде здійснюватися наступним чином:

9 липня 2013 року – представником Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації;

6 серпня 2013 року – представником Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних Сил України;

17 вересня 2013 року – представником Департаменту соціальної та гуманітарної політики Міністерства оборони України;

29 жовтня 2013 року – представником Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

19 листопада 2013 року – представником Військово-медичного департаменту Міністерства оборони України;

17 грудня 2013 року – представником Управління по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації.