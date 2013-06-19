Українські вертолітники у Ліберії вдосконалюють свою майстерність

На річці Сент Пол, що поблизу міста Монровія, відбулось чергове практичне тренування екіпажів вертольотів Мі-8 та рятувальної парашутно-десантної групи 56-го окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії, де командиром військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс. Захід проходив під контролем представників відділу безпеки польотів Місії ООН у цій африканській державі.

Напередодні виконання польотів на пошук тих, що зазнав лиха над водною поверхнею, для залученої групи військовослужбовців провели інструктаж, на якому учасникам розповіли, на що звертати особливу увагу. Під час інструктажу акцент було зроблено на дотриманні миротворцями усіх заходів безпеки. Також розглянули і особливості виконання польотних завдань.

Під час практичного виконання заходу над водною поверхнею екіпаж на вертольоті Мі-8 спочатку знайшов місцезнаходження тих, хто зазнав лиха. Згодом, після обльоту території, начальник пошуково-рятувальної і парашутно-десантної служб 56-го ОВЗ полковник Сергій Роміцин та начальник складу – старший укладач парашутів молодший сержант військової служби за контрактом Микола Лісков виконали десантування у водолазному спорядженні на водну поверхню штурмовим способом з 5-метрової висоти під час руху вертольота. Після цього бортовий технік здійснив евакуацію постраждалих на борт вертольота за допомогою бортової лебідки “ЛПГ-150”.

Лікарі-рятувальники-ординатори загону підполковник медичної служби Андрій Рюмін та майор медичної служби Микола Гукалюк виконали спуски-підйоми за допомогою спускових пристроїв з висоти 35 метрів.

У свою чергу екіпажі на вертольотах Мі-8 вдосконалили навички виконання польотів під час пошуково-рятувальних робіт з режиму висіння над водною поверхнею вдень, польоти в зону, де пілоти здійснювали маневрування, відвороти на 90 та 180 градусів, віражі з креном 15 градусів на швидкості 160-200 км та на висотах, які не перевищували 50 м.

Зокрема, підполковник Віталій Цапко удосконалив навички у виконанні рятувальних польотів до тих, хто зазнав лиха над водною поверхнею, підполковник Олександр Широкопояс та майор Максим Юрик виконали висіння та переміщення над водною поверхнею. Поруч із досвідченими колегами у складі екіпажу виконував польоти молодий льотчик-штурман лейтенант Ігор Коць.

– Виконання тренувальних польотів з відпрацюванням елементів пошуково-рятувальних робіт над водною поверхнею є дуже актуальними для цієї країни. Ліберія покрита джунглями, гірськими хребтами та річками, які під час сезону тропічних дощів перетворюються в дуже небезпечні місця як для населення, так і для військових підрозділів ООН. Тому українські миротворці кожної доби на вертольотах Мі-8 знаходяться на чергуванні у 30-хвилинній готовності до вильоту у режимі “SAR STAND BY” для здійснення при потребі пошуково-рятувальних операцій. Протягом перебування особового складу 56 ОВЗ у Ліберії багато її громадян та екіпажів цивільних повітряних суден завдячують своїм порятунком українському контингенту, котрий виконував відмінно рятувальні операції, – розповів командир 56 ОВЗ військовий льотчик 1 класу полковник Петро Пліс.

Після завершення тренувань представники відділу безпеки польотів Місії ООН у Ліберії високо оцінили льотний вишкіл українських миротворців.