На базі Полтавського обласного військового комісаріату відбулось спільне мобілізаційне навчання

Контроль та методичну допомогу за ходом навчань здійснювала робоча група офіцерів Територіального управління “Північ” Сухопутних військ Збройних Сил України на чолі з керівником навчань полковником В’ячеславом Ясковцем.

Головна мета мобілізаційного навчання відпрацювати дії особового складу при проведенні мобілізації людських та транспортних ресурсів на території області при виникненні визначених загроз.

На протязі трьох діб учасники навчань відпрацювали як теоретичну, так і практичну складову поставлених завдань. Зокрема, перший етап включав перевірку організації роботи посадових осіб в ході призову військовозобов’язаних на навчальні збори приписного складу. У продовж цього були розгорнуті елементи пунктів прийому мобілізаційних ресурсів та перевірена їхня готовність. Другий етап передбачав виконання завдань ОВК за призначенням у посиленому режимі роботи. В ході уточнення планів відмобілізування приписного складу здійснені заходи спільного планування та узгодження з органами державної влади, відпрацьовані дії по доукомплектуванню особовим складом та матеріальними ресурсами. А в ході третього, основного етапу, були перевірені елементи по безпосередньому плануванню та мобілізації особового складу та техніки відповідно розрахунків, організації комендантської служби, аналіз кількісного та якісного складу мобілізаційних ресурсів.

У ході заходу також було перевірено спроможність організації роботи посадовими особами обласного військового комісаріату у ході змін оперативної обстановки, зокрема, при виникненні загроз техногенного, природного характеру та протиправних дій терористичних угрупувань і антисоціальних елементів.

За результатами перевірки керівництво навчань відзначило хорошу професійну та морально-психологічну складову особового складу ОВК, його спроможність виконувати завдання за призначенням, а також надало конкретні рекомендації щодо удосконалення методик планування з урахуванням специфіки регіону.